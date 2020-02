Hubei provinces veselības komisija arī apstiprināja 2097 jaunus inficēšanās gadījumus šajā provincē, kur decembrī sākās šī vīrusa uzliesmojums. Visā Ķīnā tika apstiprināti 2478 jauni inficēšanās gadījumi.

Ķīnā tagad ir apstiprināti 42 638 koronavīrusa infekcijas gadījumi.

Jaunā vīrusa uzliesmojums sākās decembrī savvaļas dzīvnieku tirgū Hubei provinces administratīvajā centrā Uhaņas pilsētā.

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins pirmdien tikās ar mediķiem un šīs slimības pacientiem slimnīcā Pekinā, kur viņš aicināja veikt "apņēmīgākus pasākumus" uzliesmojuma ierobežošanai.

Ķīnā pirmdienas vakarā ieradās ANO Pasaules Veselības organizācijas (WHO) koronavīrusa misijas avangarda komanda. Tās vadītājs Brūss Eilvords bija pārraudzījis WHO reakciju uz Ebolas vīrusa epidēmiju Rietumāfrikā no 2014. līdz 2016.gadam.

Pirms komandas ierašanās WHO vadītājs Tedross Adanoms Gebrejesuss brīdināja, ka pasaulē ir daži "satraucoši gadījumi", kad šis vīruss apstiprināts cilvēkiem, kuri nav saistīti ar braucieniem uz Ķīnu.