Tūristi tika nogādāti slimnīcā un pārbaudīti. Paraugi tika nosūtīti uz Zviedriju, jo Igaunijas laboratorijas pagaidām pilnībā vēl nav gatavas, lai veiktu visaptverošas koronavīrusa analīzes. Veselības departaments jau ir sazinājies ar cilvēkiem, kuri atrodas viesnīcā, un viņus instruējis, kādi preventīvie pasākumi viņiem būtu jāveic. Pagaidām nav skaidrs, ar cik cilvēkiem uz slimnīcu nogādātajiem ķīniešu tūristiem bijuši kontakti.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta neatliekamās palīdzības nodaļas vadītāja Martina Kadaja teiktā, tūristiem no Ķīnas, kas ieradušies Tallinā, ir simptomi, kas var liecināt par jauno koronavīrusu - 2019-nCoV. Kadajs solīja pastāvīgi informēt sabiedrību par notiekošo ar ķīniešu veselības stavokli.

Jāatgādina, ka jau iepriekš Igaunija izteikusi bažas, ka to var skart koronavīruss, jo valstī ikgadu ierodas ap pusmiljons tūristu no Āzijas, ar prāmi no Helsinkiem. Un sevišķi daudz viņu esot ziemas mēnešos.