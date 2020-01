Latvijas vēstniecības Ķīnas Tautas Republikā padomniece un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Ķīnā Agnese Stūrmane Jauns.lv teica, ka pašlaik nav vietas panikai par Ķīnu piemeklējušo vīrusu, jo „panika neko nerisina”.

Par vīrusu ir daudzas neskaidrības

Ķīnas varasiestāžu publicētie dati liecina, ka kopš 23. janvāri straujos tempos pieaug inficēšanās ar koronavīrusu (sarkanā līkne – inficēšanās gadījumi, dzeltenā līkne – aizdomas par inficēšanos).

Latviete, kura jau apmēram astoņus gadus dzīvo Ķīnā (pašlaik – Šanhajā) Jauns.lv pastāstīja: „Cenšos būt informēta par esošo situāciju un vīrusa attīstību. Ir ieteikts lieki neiet ārā no mājas, izvairīties no masu pasākumiem vai sabiedriskā transporta lietošanas. To arī daru. Valkāju sejas masku, ja nākas iziet no mājas. Regulāri mazgāju rokas un tās dezinficēju, regulāri dezinficēju dzīvokli, ēdu vitamīnus, dzeru tējas, ēdu medu un lietoju citus imunitāti stiprinošus ēdienus/dzērienus. Šobrīd regulāri sekojam līdzi jaunumiem par vīrusu, tā kā tas ir jauns - ir vēl daudzas neskaidrības.

Šis ir arī gripas un saaukstēšanās periods, ne visi slimie ir inficēti ar konkrēto vīrusu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Ķīnas Tautas Republikā Agnese Stūrmane: „Ir ieteikts lieki neiet ārā no mājas, izvairīties no masu pasākumiem, vai sabiedriskā transporta lietošanas, to arī daru” (Foto: No personīgā arhīva)

Ir skaidrs, ka vissliktākā situācija ir Hubei provincē un Uhaņas pilsētā, kur ir vislielākā slimnieku koncentrācija, un šis apgabals ir slēgts no ārpasaules. Kaut lielākā koncentrācijas ir Hubei provincē, vīruss ir praktiski izplatījies pa visu Ķīnu, izņemot Tibetas autonomo reģionu.



Šobrīd pēc statistikas ir 2768 slimo, 5794 potenciāli slimo, 81 nāves gadījumu un 52 izveseļojušos gadījumu. Vakar bija ziņots, ka aptuveni 300 cilvēki ir kritiskā stāvoklī, lielākā daļa aizgājušo ir gados vecāka gadu gājuma cilvēki, ar vājāku imunitāti un citām papildus kaitēm.





Līknē ir redzams saslimušo ļoti straujais pieaugums, kas visticamāk turpinās pieaugt, jo izskatās, ka ar vīrusu ir iespējams aplipināt citus pat inkubācijas periodā, kas ir no divām līdz 14 dienām (vidēji ap desmit dienas).

„Viss sācies no sikspārņiem”

Savukārt Pekinā strādājošais un dzīvojošais basketbola treneris Kristians Broks savā „Facebook” profilā raksta:

„Ja varam ticēt informācijai masu medijos, tad vīruss ir izplatījies no jūras velšu vairumtirdzniecības tirgus Uhaņā (sestā lielākā Ķīnas pilsēta), kurā nelegāli arī tirgoti eksotiskie dzīvnieki un to gaļa. Viss sācies no sikspārņiem, bet čūskas ēd sikspārņus un cilvēki ēd čūskas (ne visi, bet daļa mēdz to darīt, it īpaši Ķīnā).

Šobrīd Ķīnā ir Jaunais Gads un ļoti daudz cilvēku brauc apciemot savus radus un ģimenes ārpus lielajām pilsētām vai brauc atpūsties uz siltākām vietām. Šīs ir divas „klusākās” nedēļas lielpilsētās visa gada laikā. Pateicīgāka (cik nu tas pateicīgs var būt) brīža vīrusa kontrolei nav. Jautājums kā ar vīrusa savaldīšanu veiksies, kad lielās cilvēku masas sāks atgriezties atpakaļ šajā 20-25 miljonu pilsētā.

Puse no visiem inficētajiem ir no Uhaņas vai tās apkārtnes. Valdības oficiālajai informācijai ļoti bieži ir manipulatīvā pieskaņa un arī Rietumu medijiem ir savs skatupunkts, tādēļ cipari var būt krietni lielāki.

Domāju, ka Ķīna tiks galā ar šo problēmu, visa Uhaņas pilsēta ir noslēgta, cilvēki ārā netiek. Deviņi no desmit cilvēkiem (pievienojos viņu pulkam) valkā sejas maskas, lai nodrošinātos pret vīrusu, lai gan eksperti saka, ka ne vienmēr maska varot pasargāt no vīrusa. Ir atcelti Ķīnas Jaunajam Gadam veltītie pasākumi, slēgti tūrisma objekti. Pie metro ieejas ar man nezināmu aparātu cilvēki baltos skafandros mēra ķermeņa temperatūru.

Ja par basketbolu... CBA (Ķīnas augstākās līgas) spēles ir atceltas uz vienu vai diviem mēnešiem. Man personīgi individuālās treniņu nodarbības turpinās tādā apmērā, cik nu tas ir iespējams Jaunajā gadā un kad valdība aicina cilvēkus bez vajadzības nedoties ārā no mājām. Lielākā daļu basketbola zāļu, visticamāk, būs slēgtas uz pāris nedēļām.

Varu visiem novēlēt laimīgu Ķīniešu Jauno Gadu un pats turpināt valkāt masku, mazgāt rokas n-tās reizes dienas laikā, kā arī bez vajadzības neiet ārā no mājas un cerēt uz to labāko”.

24 Foto Ķīnā slēdz koronovīrusa krīzes centrā esošo Uhaņu +20 Skatīties vairāk

16 Foto Ķīna rekordātrumā ceļ jaunu slimnīcu ar koronavīrusu sasirgušajiem +12 Skatīties vairāk

Saistītās ziņas Ķīnā mirušo skaits koronavīrusa uzliesmojumā sasniedz 80 "Tuvojamies kritiskajai stadijai" - koronavīrusu cilvēks cilvēkam var nodot, vēl pirms parādījušies simptomi Cīņā ar jauno koronavīrusu Ķīna aizliedz tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem