Esi soli priekšā vīrusiem!

Aktīvai ģimenei ziema nav šķērslis ne sabiedriskiem, ne sportiskiem pasākumiem. Teātris, koncerti un vienaudžu ballītes ir daļa no ikdienas. Tomēr – kur daudz cilvēki, tur iespējas noķert vīrusu sezonā kādu no tiem arī sev, ir daudz lielākas. Labi zināmā patiesība – zini savu pretinieku un uzvari cīņā – nav radusies tukšā vietā. Par to pārliecinājāmies arī mēs. Jau kopš rudens mūsu ģimenes aptieciņā svarīga vieta atvēlēta dabiska sastāva pastilām – MEDISTUS® ANTIVIRUS. Tās unikālas ar to, ka, pastilu lēni nosūkājot, tiek radīta fiziska aizsargplēvīte uz rīkles un kakla gļotādas. Šī aizsargplēvīte tiešā nozīmē atvaira un neļauj pieķerties vīrusiem, kas izraisa saaukstēšanos. Kāpēc diskomforts kaklā ir viena no pirmajām saslimšanas pazīmēm? Tāpēc, ka saaukstēšanos izraisošie vīrusi savu neganto darbu sāk tieši kaklā. Veiksmīgas piestiprināšanās gadījumā vīruss burtiski ielaužas saimniekšūnu membrānā un pārprogrammē to, lai veicinātu savu vairošanos. Tādējādi vīruss savairojas un liek mums saslimt. MEDISTUS® ANTIVIRUS pastilu unikālo darbības principu nodrošina to sastāvā esošais ekstrakts, kas bagātināts ar augu polifenoliem un biopolimēriem, kas veido šo aizsargplēvi uz kakla un rīkles gļotādas, tā radot fizisku barjeru vīrusiem un baktērijām, lai tie nespētu ielauzties veselajās šūnās un izraisīt saaukstēšanos.



Visefektīvāk pastilas spēj darboties, ja tiek lietotas profilaktiski. Pavisam vienkārši – ejot uz koncertu vai ballīti, vai pat no rīta kāpjot tramvajā, iepriekš jānosūkā viena pastila, lai iegūtu aizsardzību. Tā pieaugušajiem ieteicams lēni nosūkāt 3-6 pastilas dienā, bet bērniem no 6 gadu vecuma – 1 pastilu dienā.

Neaplipini citus!

Saaukstēšanās tikai skan, iespējams, mazliet mazāk nopietni par citām saslimšanām, tomēr tā ir un paliek vīrusu izraisīta saslimšana. Un saaukstēšanās ir lipīga. Ne velti šķaudošos kolēģus vienmēr aicina tomēr palikt mājās – lai izārstējas paši un lai neaplipina arī citus. Izveseļošanās parasti ilgst nedēļu, bet ar nosacījumu, ka laiks pavadīts mājās atpūšoties. Tā izveseļošanās noritēs daudz ātrāk. Atsākot savas ikdienas gaitas pirms laika, ir risks ne tikai aplipināt citus cilvēkus, bet arī iedzīvoties komplikācijās. Saaukstēšanos visbiežāk pavada nedaudz paaugstināta temperatūra, nespēks, galvas sāpes, iesnas, klepus. Profilaksei pret saaukstēšanās slimībām ieteicams dzert daudz ūdeni, kā arī iekļaut uzturā produktus, kas satur daudz C vitamīnu, piemēram, skābētus kāpostus, dzērvenes un citrusaugļus.

