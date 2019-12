Neesi tik naivs – jeb nosaucam 7 mītus par gripu, kas ir pilnībā aplami

Pagājušajā nedēļā Jelgavā un Rīgā gripas pacientu skaits sasniedza epidēmijas slieksni, tāpēc no 11. decembra Latvijā tika izziņots gripas epidēmijas sākums. Lai gan ārsti visā Latvijā uzsver gripas vakcīnas efektivitāti un nepieciešamību, joprojām ir ļoti liela daļa iedzīvotāju, kuri no tās baidās vairāk, kā no pašas slimības.