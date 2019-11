6 produkti, kurus nekad neēst tukšā dūšā

1. Tomāti

Lai gan tomāti ir bagāti ar C vitamīnu un uzturvielām, būtiski būtu izvairīties no to ēšanas tukšā dūšā. Tomātos esošā tanīnskābe palielina skābuma līmeni kuņģī, kas, savukārt, var izraisīt kuņģa problēmas, tiem, kas cieš no atviļņa slimības vai kuņģa čūlas.

2. Gāzēti dzērieni

Cilvēki domā, ka bezalkoholiskus dzērienus ir labi lietot jebkurā diennakts laikā, taču, vajadzētu izvairīties no gāzētu dzērienu lietošanas tukšā dūša. Tie var uzpūst vēderu, palielināt skābes līmeni kuņģī, un pat palielināt šūnu mutāciju risku.

3. Konditorejas izstrādājumi

Protams, no rītiem, kad jau tā ir maz laika, vieglākais šķiet ātrumā uzkost kādu kruasānu vai bulciņu, taču jāatceras, ka šie produkti satur daudz rauga, kas, savukārt, var kaitēt kuņģim.

4. Asi ēdieni

Ēdot pikantus ēdienus tukšā dūšā, jūs palielināt iespēju sajust kuņģa kairinājumu, kas var novest pat līdz krampjiem. Tukšā dūšā noteikti nevajadzētu ēst čilli, ķiplokus un ingveru.

5. Cukurs

Kad cukurs nonāk tukšā kuņģī, organismam ir grūti pietiekamā daudzumā izdalīt insulīnu, lai uzturētu normālu glikozes līmeni asinīs. Turklāt, cukurs ir skābi veidojošs pārtikas produkts, kas var izjaukt normālu skābes līmeni kuņģī.

6. Jogurts

Lai gan jogurts ir bagāts ar pienskābām baktērijām, kas dara tikai labu mūsu organismam, baktēriju darbību neefektīvu padara tukša kuņģa augstais skābes līmenis. Jogurtu vislabāk ēst kā uzkodu stundu pēc maltītes ieturēšanas.