"Kad ārsti pateica diagnozi, negribēju tam ticēt" - Meraija Kerija atklāti par savu veselību un ciešanām

Meraijas Kerijas personīgā dzīve nebūt nav tik spoža kā dziedātājas karjera, kuras laikā astoņpadsmit viņas dziesmas kļuvušas par pirmā numura hitiem. Bērnībā izjutusi mātes radu un sabiedrības pausto rasismu un pārdzīvojusi vecāku agro šķiršanos, viņa cieta arī savā pirmajā laulībā. Meraija bija precējusies ar mūzikas menedžeri Tomiju Motolu, kas bija par viņu daudz vecāks un ārkārtīgi kontrolēja viņu. Tikai 40 gadu vecumā (2011. gadā) Kerija beidzot savā otrajā laulībā kļuva par māti, taču trīs gadus vēlāk izšķīrās ar bērnu tēvu. Un tikai 2018. gada aprīlī dziedātāja sajutās tik spēcīga un droša par sevi, ka atklāti paziņoja: viņa cieš no II bipolārajiem traucējumiem, un šī diagnoze viņai pirmo reizi noteikta jau 2001. gadā.

Sabrukums 2001. gadā

Agrāk dēvēti par maniakālo depresiju, bipolārie traucējumi, kad garastāvoklis svārstās no vien pola uz otru, tas ir, depresija periodiski mijas ar izteiktu pacilātību, mūsdienās tiek aizvien labāk izpētīti un izskaidroti. Atšķirībā no I bipolārajiem traucējumiem Meraijas Kerijas gadījumā izteiktākas ir depresijas epizodes, bet mānija (pārlieku priecīgs vai pāruzbudināts garastāvoklis) izpaužas vieglāk – ar hipomāniju, kas ir maigāks mānijas paveids vai tikai mānijas priekšvēstnesis. Tomēr arī II bipolāri afektīvie traucējumi ir nopietni smadzeņu darbības un hormonālo svārstību traucējumi, kas izraisa uzbudināmību, bezmiegu, hiperaktivitāti.

Tai paaudzei, kas 2001. gadā kā pielipuši skatījās televīzijā MTV, gandrīz vai lielākā sensācija bija popdīvas Keraijas parādīšanās šovā, kur viņa uznāca uz skatuves, ģērbusies pārmērīgi lielā T kreklā un stumjot saldējuma ratiņus. Pēc tam, kad dziedātāja novilka lielo kreklu, paliekot mazā krekliņā un pieguļošos šortos, viņu intervēja, un Meraija sāka putroties. Neviens nesaprata, kas notiek, jo izskatījās, ka viņa ir zaudējusi prātu. Šis “izgājiens” līdz pat nesenam laikam atstāja traipu uz dīvas citādi godātās reputācijas.

Nedēļu pēc šova Meraija Kerija nonāca slimnīcā ar “ārkārtēju spēku izsīkumu” – tā ziņoja prese. Daudzus gadus vēlāk, 2018. gada aprīlī, ekskluzīvā intervijā žurnālam People dziedātāja atklāja, ka pēc garīgā un fiziskā sabrukuma 2001. gadā, kad viņa nonāca slimnīcā, ārsti pirmo reizi pavēstīja par II bipolāro traucējumu diagnozi. “Es negribēju tam ticēt,” viņa atzina intervijā.

Bailes no stigmas

“Ilgu laiku es domāju, ka man ir smagi miega traucējumi,” atceras dziedātāja un dziesmu autore. “Bet tas nebija parasts bezmiegs, un es negulēju vaļā acīm, skaitot aitiņas. Es strādāju un strādāju, un strādāju… Biju ātri aizkaitināma un pastāvīgi baidījos pievilt cilvēkus. Izrādās, man bija tāda mānijas forma.

Man šķiet, manas depresijas epizodes raksturoja ļoti zems enerģijas līmenis. Varēju justies tik vientuļa un nelaimīga – un pat vainīga par to, ka nedaru to, ko man vajadzētu darīt karjeras labā.”

Tolaik apmēram 30 gadu vecā Meraija Kerija bija pārbijusies no viņai noteiktās diagnozes. “Es negribēju staigāt ar slimības stigmu, kas bija uz visu mūžu, jo tas man būtu zīmogs un, iespējams, izbeigtu manu karjeru. Biju tik ļoti nobijusies, ka varu visu zaudēt, tāpēc pārliecināju sevi: vienīgais veids, kā tikt ar to galā, ir nepievērst tam uzmanību.”

Varbūt citā gadījumā šī diagnoze nebūtu izraisījusi tik saasinātu reakciju. Taču pavisam nesen, šā gada augustā, Kerija intervijā par savu bērnu audzināšanu izteicās arī par savu bērnību. “Cilvēki, kas izglābušies no tādas dzīves, kādā es uzaugu, negrib tur atgriezties,” viņa teica. “Tā vide, kurā dzīvoju kā bērns, ne tikai pastiprināja manu slimību, tā ietekmēja manu vēlmi meklēt ilgtermiņa risinājumu šai slimībai.”

Jau agrāk intervijās dziedātāja stāstīja, ka cieš no lielas nedrošības, zema pašvērtējuma un pašpārliecinātības trūkuma. Būdama īru izcelsmes amerikānietes un afroamerikāņa bērns, Meraija kopš bērnības jutās atšķirīga no apkārtējiem, bet visvairāk viņu traumēja tas, ka mātes radi no viņas atteicās, jo māte bija apprecējusi melnādaino vīrieti.

Pārāk smags slogs

“Vēl nesen es dzīvoju noliegumā un izolācijā, un pastāvīgās bailēs, ka mani kāds varētu atmaskot. Tas bija pārāk smags slogs, ko nest, un es vienkārši vairs to nespēju… Es meklēju un saņēmu ārstēšanu, sapulcināju sev apkārt pozitīvus cilvēkus un atgriezos pie darba, ko mīlu, – dziesmu rakstīšanas un muzicēšanas. Lai cik smagi būtu, es tomēr zinu, ka beidzot ir pienācis laiks atklāt manu stāstu,” paziņoja Kerija. Viņa piebilda, ka lēmumu meklēt profesionālu palīdzību galu galā rosināja “vissmagākie pāris gadi, ko biju piedzīvojusi”, attiecinot to gan uz profesionālajām neveiksmēm, gan uz šķiršanos no otrā vīra un saderināšanās atsaukšanu, gan uz lielo svara pieaugumu, ko viņa galu galā atrisināja ar kuņģa tilpuma samazināšanas operāciju.

Kerija, kura kopā ar šķirto vīru, aktieri un mūziķi Nikolasu Kanonu, audzina dvīņus Monro un Marokānu, nolēma “nākt gaismā”: “Es šobrīd esmu patiešām labā situācijā, kad man ir komfortabli runāt par savu cīņu ar II bipolārajiem traucējumiem. Ceru, ka mēs nonāksim tiktāl, ka no cilvēkiem, kas kaut ko tādu pārdzīvo vieni paši, tiks noņemta stigma. Tas var ļoti izolēt. Slimība nedrīkst diktēt savu, un es atsakos ļaut tai sevi ierobežot vai kontrolēt.”

Pēdējā gada laikā kopš Kerijas atklāsmes daudzi cilvēki viņai par to izteikuši atzinību un pateicību.

“Es tagad lietoju medikamentus, kas šķiet diezgan labi. Tie man neliek justies pārāk nogurušai vai lēnai, vai kaut kā tamlīdzīgi. Pareizā līdzsvara atrašana ir pats svarīgākais,” viņa uzsver.

