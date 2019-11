Parasti to izmanto kosmētikā parabēnu vietā, bet vai šis konservants ir drošs?

Šis eļļainais, bezkrāsainais šķidrums ar pretmikrobu iedarbību var būt norādīts produkta aprakstā arī kā 2-fenoksietanols, PhE, etilēnglikola monofenilēteris, rožu ēteris vai kā Euxyl K 400, kas ir fenoksietanola un dibromo-diciāna-butāna (zināma arī kā metilbromoglutaronitrila) maisījums. To aizvien vairāk izmanto parabēnu vietā, jo parabēnus beidzamajos gados uzskata par ķimikālijām, kas izraisa vislielākās raizes. Taču ir radies jautājums arī par fenoksietanola drošību, un internetā ir daudz strīdu par to, vai šo alternatīvo konservantu vajadzētu slavēt vai no tā izvairīties.

Kur to var atrast?

Fenoksietanols var būt dušas želejās, šampūnos, zobu pastās, ķermeņa krēmos, saules aizsargkrēmos, lūpukrāsās, nagu lakās, smaržās, ziepēs, roku dezinficēšanas līdzekļos, kosmētiskajās salvetēs, mitrajās salvetēs bērniem un citos kosmētikas līdzekļos. Kādā 2019. gada pētījumā, kurā pētnieki analizēja gandrīz 300 kosmētisko produktu etiķetes, kurus var iegādāties Itālijas veikalos, fenoksietanols tika atrasts gandrīz pusē no tiem, un lielākoties tas bija kosmētikā, kas nav jānoskalo no ādas, kā arī meikapa līdzekļos. ES un Japānā šīs vielas koncentrācija kosmētikas sastāvā ir ierobežota līdz vienam procentam.

Ko tie nodara?

Lielāko satraukumu par fenoksietanolu raisa pētījumi par šīs ķīmiskās vielas izraisītajām alerģiskajām reakcijām. Atklāts, ka tas var ierosināt kontaktnātreni (tūlītēju ādas pietūkumu un apsārtumu), kontaktdermatītu (kad reakcija pēc šīs vielas nonākšanas saskarē ar ādu rodas dažu stundu vai dienu laikā) un vienā gadījumā pat ir radījusi anafilaksi, dzīvībai bīstamu alerģisku reakciju.

Zinātnieki no Ludviga Maksimiliāna universitātes Minhenē, Vācijā, kuri analizēja gandrīz 10 000 pacientu datus, atklāja, ka Euxyl K 400, kas satur fenoksietanolu, pacienti minējuši kā vienu no desmit spēcīgākajiem kontaktalergēniem.

Bez alerģiskām reakcijām fenoksietanolam konstatēts arī neirotoksisks efekts (tiesa, pētījumos ar dzīvniekiem, tāpēc tas var neattiekties uz cilvēkiem), un tas var ietekmēt mazu bērnu nervu sistēmu.

Saskaņā ar Drošas kosmētikas kampaņas ziņojumu (Campaign for Safe Cosmetics) 2008. gadā ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) brīdināja patērētājus neiegādāties Mommy's Bliss Nipple Cream, jo fenoksietanols tā sastāvā ar krūti barotiem zīdaiņiem bija nomācis centrālo nervu sistēmu un izraisījis vemšanu un caureju.

Kaut arī Eiropas Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) ir secinājusi, ka fenoksietanols ir drošs visām vecuma grupām, ja to kosmētikā izmanto 1 % vai mazākā koncentrācijā, Francijas Nacionālā medicīnas un veselības produktu drošības pārvalde ir prasījusi, lai kosmētikas līdzekļos, kas paredzēti bērniem līdz trīs gadu vecumam, šī koncentrācija tiktu pazemināta līdz 0,4 procentiem.

Ko var darīt lietas labā?

Iespējams, neesat izjutuši nekādu reakciju no saskares ar fenoksietilēnu, jums nav alerģiju un neplānojat dot kosmētiku bērniem vai izmantot, barojot bērnu ar krūti. Jāatgādina arī, ka vēl nav gūts pietiekami daudz pierādījumu, lai pārliecinoši apgalvotu, ka šī viela ir ļoti kaitīga. Un tomēr pat tad, ja par kaut ko ir tikai aizdomas, ir labāk meklēt drošāku alternatīvu. Lūk, ko varat darīt -

Lasiet uzrakstus

Nezinātājam varētu būt grūti saprast, ka produkta sastāvā ir fenoksietanols, jo uz etiķetes tas var būt norādīts arī ar citiem nosaukumiem. Biežāk minētie ir 2-fenoksietanols, PhE, etilēnglikola monofenilēteris, rožu ēteris, Euxyl K 400, Dowanol EP/EPH un Protectol PE.

Izvēlieties 100 % dabīgu kosmētiku un personīgās higiēnas līdzekļus

Ir daudz dabīgās skaistumkopšanas līdzekļu un bērnu higiēnas preču ražotāju, kas izvēlējušies atteikties no fenoksietanola un tā vietā lieto dabīgus konservantus, piemēram, ēteriskās eļļas, augu ekstraktus un vitamīnus. Meklējiet šos līdzekļus dabīgās kosmētikas veikalos un internetā.

Iegādājieties sertificētus produktus

Ja rodas šaubas, pārbaudiet, vai uz produkta ir zīmogs, kas pieder kādai no organizācijām, kuras sertificē dabīgās un bioloģiskās kosmētikas līdzekļus. Šo organizāciju standarti neļauj izmantot fenoksietanolu.

Iegādājieties kosmētiku, kurā nav ūdens

Daļa ražotāju ir samazinājuši vai izvairījušies no vajadzības savos produktos lietot konservantus, jo izstrādājuši receptes bez ūdens. Tie mēdz būt balzami, sviestu maisījums, eļļas un vaski.