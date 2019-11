Slimība, kurai zaudēja Stīvs Džobss - ļoti grūti atklājama, bet nav retums arī Latvijā

No tiem miruši tādi pasaulslaveni cilvēki, kā viens no zīmola “Apple” dibinātājiem Stīvs Džobss, kā arī dziedātāja Areta Franklina. NET ir grūti diagnosticējami, jo to simptomi var būt līdzīgi gan diabētam, gan astmai, gan daudzām citām bieži sastopamām saslimšanām. Tādēļ nereti pacienti saņem kļūdainu diagnozi un ārstēšanu.

NET ir reta saslimšana, kas veidojas no neiroendokrīnajām šūnām, kuras mūsu organismā ir izvietotas visos audos – ādā, plaušās, gremošanas traktā, smadzenēs un citur. Dažkārt audzējs neizraisa nekādus simptomus vai tie ir viegli sajaucami ar citu slimību pazīmēm, diemžēl tādēļ bieži NET tiek atklāts tikai pēc 5 – 7 gadiem, kā arī sonogrāfijas vai plānveida operāciju laikā.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģe un ķīmijterapeite Aija Geriņa-Bērziņa stāsta, ka NET audzēji ir ne tikai reti, bet arī daudzveidīgi, grūti prognozējami un diagnosticējami: “Pasaules statistikas dati liecina, ka ar NET sirgst 7 no 100 000 cilvēkiem. Salīdzinājumam – 2012. gadā tie bija 5 no 100 000 cilvēkiem. Latvijā NET atklāj aptuveni 150 cilvēkiem gadā. Pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies slimības diagnostika, kas mums veiksmīgāk palīdz atklāt arvien jaunus saslimšanas gadījumus, tomēr, balstoties uz statistikas datiem, varam secināt, ka arī Latvijā ir daudz neatklātu NET gadījumu. Tā kā šī audzēju grupa ir ļoti specifiska, slimības diagnostiku, ārstēšanu un novērošanu nodrošina multidisciplināra speciālistu komanda – ķirurgi, radiologi, kardiologi, patologi un nukleārās medicīnas speciālisti, ar endokrinologu un onkologu priekšgalā.”

Viens no NET dienas mērķiem ir pievērst uzmanību šobrīd šķietami reti sastopamajai saslimšanai, izglītot sabiedrību un mediķus, veicinot NET audzēju atklāšanu agrīnā stadijā un tādējādi – veicinot arī to veiksmīgāku ārstēšanu.