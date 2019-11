Pie šāda secinājuma viņa nākusi, redzot, cik smagas bija nedēļas sākumā notikušās politiķu sarunas, meklējot un atrodot avotus papildus 18 miljonu eiro novirzīšanai mediķu algu celšanai. "Redzot, cik ārkārtīgi smagi tika meklēts, kurus izdevumus citās nozarēs var atlikt vai neveikt nākamgad, es gribētu teikt, ka nav augstas cerības, ka Saeima pēkšņi pārdala finanses no kultūras vai iekšlietām vai piezīmē nereālistiskas ieņēmumu prognozes," sacīja Viņķele.

Ministre atkārtoja iepriekš pausto, ka politiķiem būtu jāsāk domāt par nodokļu ieņēmumu palielināšanu, jo pretējā gadījumā nebūs, kur rast papildu naudu ne medicīnai, ne citām nozarēm, kurām tā vajadzīga.

Viņķele gan uzsvēra, ka negrib, lai tiktu celti nodokļi darbaspēkam ar zemu un vidēju rocību, bet tā vietā varētu celt, piemēram, kapitāla pieauguma nodokli, kas saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas norādēm Latvijā ir ļoti zems, salīdzinot ar darbaspēka nodokļiem.

"Sākam ar to, ka atzīstam šo acīmredzamo faktu, ka ar šādu ieņēmumu no nodokļiem daudzumu mēs varam uzturēt tieši tik nabadzīgu sistēmu, kā mēs varam, un, ja sabiedrībai ar to dzīvošana šķiet pieņemama, nu tad paliekam pie tā, bet, ja nē, tad lūkojamies, kur mēs varam nodokļu sistēmu koriģēt," aicināja Viņķele.

Kā ziņots, šodien pie Saeimas notiek protesta akcija "Viena diena bez ārstniecības personas", kuras laikā medicīnas darbinieki pauž savu neapmierinātību ar politiķu rīcību, atvēlot finansējumu mediķu atalgojumam.