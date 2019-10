Britu zinātnieki dod cerību cukura diabēta pacientiem

Viņi uzskata, ka pats svarīgākais viņu ieteiktās metodes rezultāts ir – pacientiem ar šo diagnozi vairs nevajag krasi un būtiski samazināt savu dienas uztura devu līdz nožēlojamām 700 kalorijām (kurš gan ilgstoši spētu izturēt šādu trušu diētu!), kā iepriekš tika postulēts.

Kembridžas zinātnieki izpētījuši, ka pacientam, kas sirgst ar otrā tipa cukura diabētu, vajag tikai samazināt sava ķermeņa masu vismaz par desmit procentiem, lai iestātos remisija. Protams, tas nozīmē, ka vajadzīga rakstura stingrība un fiziskā aktivitāte, lai jauno ķermeņa masu saglabātu arī turpmāk.

Tomēr uzturā var lietot veselīgus produktus pietiekamā daudzumā, lai nebūtu jācieš no pastāvīgas bada sajūtas.

Zinātnieki praktiskos pētījumos pārliecinājās, ka pacientiem, kuriem izdevās novājēt, bija divas reizes lielākas izredzes atbrīvoties no slimības simptomiem nekā tiem, kuri no liekajiem kilogramiem nespēja tikt vaļā. Komentējot šos rezultātus, pētījuma autori akcentē – lai gan otrā tipa cukura diabēts skaitās hroniska kaite, to ir iespējams kontrolēt un pat samazināt simptomus, vienkārši noregulējot savu ikdienas uzturu un palielinot fizisko aktivitāti.