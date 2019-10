Pacienti arvien biežāk izvēlas pie ārsta pierakstīties elektroniski

Pierakstu apkopojums liecina, ka tiešsaistes pierakstu pacienti visbiežāk izmanto rīta stundās un laikā ap plkst.14. Pacienti visbiežāk elektroniski pierakstās pie ģimenes ārsta un ginekologa, uzsver Ribkinska.

Visbiežāk iespēju veikt pierakstu pie ārsta tiešsaistē izmantojuši pacienti vecumā no 25 līdz 45 gadiem, kas veido 39% gadījumu, savukārt, iespējams, ar radinieku palīdzību to izmanto pacienti vecumā virs 65 gadiem, kas veido 15% no visiem pierakstiem, informēja Ribkinska.

"Veselības centru apvienība" ir viens no veselības uzņēmumu grupas "Repharm" uzņēmumiem, kas apvieno vairāk nekā desmit medicīnas iestādes dažāda vecuma pacientiem nodrošinot plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumus.