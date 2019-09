VADC lūdz A+, A- un O- asins donoru palidzibu

Šodien, 25. septembrī, asinis var ziedot Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils ielā 9, Donoru pieņemšanas vietā Merķeļa ielā 11, līdz plkst. 15.00 RAKUS “Gaiļezers” Asins sagatavošanas nodaļā, Hipokrāta ielā 2, līdz plkst. 16.00 VADC Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41., kā arī Jelgavas pilsētas slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļā, Brīvības bulvārī 6, Jelgavā.

Rīt, 26. septembrī, ziedot iespējams pastāvīgajos donoru pieņemšanas punktos Rīgā, izbraukumā uz T/p “Riga Plaza” Mūkusalas ielā 71, Rīgā, no plkst. 11.00 līdz 15.00, kā arī telpu izbraukumos Olaines kultūras namā, Zeiferta ielā 11, no plkst. 10.00 līdz 13.00 un Vārkavā, Skolas ielā 5, no plkst. 09.00 līdz 12.00.

Lai ziedotu asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID), laika taupīšanas nolūkos donora anketu iespējams aizpildīt iepriekš - elektroniskā formātā VADC mājaslapā: anketa.

Jaunākā informācija par asins ziedošanu un izbraukumiem: www.donors.lv, VADC bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000003.