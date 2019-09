Dabīgais detokss pret vēzi jeb produkti, kas palīdz attīrīties no vēža ierosinātājiem

Neapzinoties ikdienā esam pakļauti vēzi izraisošām ķimikālijām. Kopš Otrā pasaules kara komerciālā lietošanā ir ienākušas vairāk nekā 80 tūkstoši jaunu sintētisku ķimikāliju. Vidēji pasaulē ik pēc 27 sekundēm tiek sintezēts jauns ķīmisks savienojums. Lai organisms no šiem kancerogēniem atbrīvotos, vairākiem orgāniem ir jāmobilizējas, jāneitralizē, jāpārveido un jāizvada toksīni ārā, un tas ir vairāku pakāpju process, kurā nozīmīga loma ir nierēm, zarnām, zarnu mikroflorai, ādai, žultspūslim un plaušām.

Aknas ir primārais orgāns, kas pārstrādā atkritumus. Vienkārši izsakoties, aknas ir kā atkritumu bedre, kurā nonāk visi toksīni – aknās tos sašķiro un atkarībā no toksīnu veida pārstrādā. Jūs varat iztēloties atkritumu šķirošanu – plastmasa tiek likta vienā tvertnē, konservu kārbas un pudeles – citā. Līdzīgi arī aknas sašķiro un pārstrādā toksiskās vielas, un galaprodukti tiek pievienoti žultij, kas uzkrājas žultspūslī. Toksīniem pilnā žults pēcāk savienojas ar šķiedrvielām un ar fēcēm tiek izvadīta no organisma.

Lai organisma attīrīšanās noritētu normāli, ir absolūti nepieciešamas specifiskas uzturvielas. Ja šīs uzturvielas, tostarp olbaltumvielas un C vitamīns, nav pieejamas, “atkritumu savācējs” dodas ilgākā atvaļinājumā un kancerogēnie savienojumi uzkrājas un cirkulē pa visu organismu, radot mutācijas un šūnu bojājumus.

Organisma attīrīšanās jeb detoksikācijas kvalitāte ir ļoti atkarīga no uztura paradumiem. Patiesībā, ja olbaltumvielas uzņem nepietiekamā daudzumā, toksisko ķimikāliju un medikamentu vielmaiņa var tikt traucēta.

Papildus visām aminoskābēm, kas atrodas olbaltumvielās, būtiski uzņemt arī folātus, B2, B3, B6, B12 vitamīnus un antioksidantu glutationu. Bez šīm uzturvielām detoksikācijas pirmais posms nav iespējams, jo nevar darboties citohroma P450 enzīmi, un tas palēnina attīrīšanos un izjauc organisma līdzsvaru. Tāpēc konkrēti produkti un uztura bagātinātāji var ietekmēt detoksikācijas procesus, gan atbalstot, gan kavējot šo enzīmu aktivitāti.

Šajā rakstā izcelti galvenie produkti, kas sekmē veiksmīgu organisma attīrīšanos. Katru dienu vajadzētu lietot vismaz divus no šiem produktiem, it īpaši, ja ir jau noteikta vēža diagnoze.

Paturiet arī prātā, ka ar uzturu jāuzņem daudz šķiedrvielu, lai produkti varētu veiksmīgi iedarboties uz detoksikācijas procesiem, jo šķiedrvielas darbojas kā mašīna, kas izved toksīnus no organisma.

1. Kvalitatīvas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas

Gan attīrīšanās procesa sākuma reakcijas, gan tā tālākā norise ir atkarīga no visu aminoskābju klātbūtnes, un dažas no tām ir vieglāk atrodamas tieši dzīvnieku valsts produktos. Galvenie, kas būtu jāiekļauj uzturā, ir brīvās turēšanas vistu olas, brīvībā audzis Aļaskas lasis un kvalitatīvs bioloģisks sūkalu olbaltumvielu pulveris.

Olas ir izcils sēra avots, kas ir ļoti svarīgi, lai veiksmīgi norisētu detoksikācijas otrais posms. Lasis ir lielisks B12 vitamīna un selēna avots, kas nepieciešami spēcīgā antioksidanta glutationa izveidei. Savukārt sūkalu olbaltumvielas ir viens no labākajiem produktiem, lai stimulētu glutationa veidošanos.

2. Pieneņu lapas un saknes

Visas pieneņu daļas ir ēdamas, un tām ir gan medicīnisks, gan kulinārs lietojums. Pienenes ir izcila piedeva salātiem un smūtijiem.

Pienenes jau kopš seniem laikiem izmanto kā aknu toniku. Pieneņu saknes satur inulīnu un levulīnu, cietei līdzīgus savienojumus, kas uztur veselīgu mikrobiomu. Patiesībā pienenes stimulē gļotādas membrānas viscaur gremošanas traktā, un tas palīdz atbrīvoties no toksīniem zarnās un atbalsta toksīnu izdali ar urīnu. Pienenes satur arī taraksacīnu, savienojumu, kas stimulē žults veidošanos.

Pieneņu lapas tradicionāli izmanto, lai pagatavotu rūgtus dzērienus. Kad mēle pazīst rūgto garšu, neiroendokrīnajā sistēmā tiek palaistas reakcijas, kuras sauc par rūgto refleksu, un tās atbalsta gan gremošanas procesus, gan detoksikāciju.

3. Bietes un biešu lapas

Bietes bagātīgi satur betalīnu (sarkanie un dzeltenie pigmenti) un betaīnu (to dēvē arī par lipotropisko faktoru), kas palīdz aknām pārstrādāt taukus. Vairāki atšķirīgi betalīni ir uzrādījuši antioksidatīvu, pretvēža un attīrošu iedarbību. Bietes ir arī izcils folātu avots, kas nepieciešami, lai detoksikācijas laikā veiksmīgi norisētu metilācijas procesi.

Ir būtiski pieminēt to, ka bietēm ir augsts glikēmiskais indekss – viena tase biešu satur 13 gramus ogļhidrātu un 9 gramus cukura. Ja ievērojat ketogēno diētu, ko bieži iesaka vēža slimniekiem, nav vēlams ēst ļoti daudz biešu, taču nelielā daudzumā (aptuveni divas ēdamkarotes) rīvētas svaigas bietes ir ieteicams pievienot salātiem.

Biešu lapas, kas satur daudz mazāk cukura nekā saknes, ir izcils A vitamīna avots, un tas ir ārkārtīgi svarīgs imūnsistēmas darbam un tiek iztērēts, ja organisms ir regulāri pakļauts pesticīdiem. Ar biešu lapām var uzņemt arī C vitamīnu, kas novērš kancerogēno nitrozoamīnu veidošanos no nitrātiem.

4. Citrona miziņa un sula

Citrona ārējā daļa satur limonēnu, terpēnu, kas tiek pētīts pretvēža iedarbības dēļ. Limonēns var aktivizēt abus detoksikācijas posmus.

Atklāts, ka terpēni kā limonēns bloķē kancerogēnos procesus – gan laikā, kad šie procesi tikai veidojas, gan tad, kad tie jau sākušies un attīstās, – un uzrādījuši spēju novērst krūts, plaušu, aknu un citu audzēju veidošanos. Lūk, kāpēc ir īpaši ieteicams ēdieniem pievienot uzturvielām bagātīgo citrona miziņu.

Citrona sulā ir daudz C vitamīna, kas sekmē organisma attīrīšanos no smagajiem metāliem. Patiesībā C vitamīna izskalošana no organisma, kad ar lielu C vitamīna daudzumu tiek pārsniegta zarnu trakta tolerance, ir izcils veids, kā veicināt detoksikāciju.

Citrona miziņu var pievienot gandrīz visam. Taču jāņem vērā, ka konvencionāli audzētu citronu miza var būt pilna ar naftas blakusproduktu – vasku –, kas pasargā augļus transportēšanas laikā. Tāpēc vienmēr izvēlieties bioloģiski sertificētu produkciju.

Ieteicams katru dienu sākt ar glāzi silta ūdens ar citronu – tas palīdzēs iedarbināt aknas un žultspūsli veselīgai darbībai.

5. Hlorella

Hlorella ir zaļā aļģe, kas spēj apturēt smago metālu uzsūkšanos, tostarp dzīvsudraba, arsēna un svina nonākšanu asinsritē. Šīs aļģes satur tā sauktos fitohelātu peptīdus, kuri darbojas līdzīgi kā dabīgie helāti.

Helātu terapija ir process, kad asinīs tiek injicēta etilēndiamīntetraetiķskābe (EDTA), lai no organisma aizvāktu smagos metālus un/vai minerālus. Dažreiz to izmanto (un bieži izmanto nepareizi) dabīgajā medicīnā.

Ja cilvēkam ir caurās zarnas sindroms, viņam ir arī caurlaidīga asins-smadzeņu barjera. Ja šādos gadījumos, kad izjaukta barjeras funkcija, izmanto helātu terapiju, var rasties nopietni neiroloģiski traucējumi. Taču produktiem kā hlorella ir maiga helātu iedarbība.

Īpaši efektīvi hlorella spēj nodrošināt aknu aizsardzību. Atklāts, ka aknu vēža gadījumā tā pat veicina audzēja šūnu bojāeju.

Hlorella aug saldūdeņos, un pastāv iespēja to audzēt arī pašiem. Bet to var iegādāties kā uztura bagātinātāju pulverizētā veidā un papildināt ar šo pulveri zaļos kokteiļus vai atšķaidīt ar ūdeni un dzert kviešu zelmeņa vietā, kurš, starp citu, nemaz nav tik ļoti ieteicams graudaugu toksicitātes dēļ, neatkarīgi no tā, kādā formā graudaugi tiek uzņemti.

Visbeidzot, ir atklāts, ka hlorella var dabīgi veicināt attīrīšanos no radiācijas. Vienīgais mīnuss hlorellai un hlorofilam ir tāds, ka tie abi satur daudz vara, un cilvēkiem ar angioģenēzi (aktīvi augošu vēzi) un/vai augstu vara līmeni tas nav ieteicams.

6. Hlorofils

Hlorofils ir augu un aļģu zaļais pigments, kas absorbē saules gaismu un izmanto tās enerģiju, lai no oglekļa dioksīda un ūdens sintezētu ogļhidrātus, kas vajadzīgi augšanai. Līdzīgi hlorofils spēj saķert zarnās toksīnus un novērst to absorbciju, kā arī veicināt izvadīšanu no organisma.

Pētījumos ar dzīvniekiem hlorofils ir spējis samazināt vides kancerogēnu, tostarp benzola, biopieejamību un paātrināt to izvadīšanu no organisma Tas arī nodrošinājis aizsardzību pret radiāciju.

Hlorofila spēja piesaistīt toksīnus demonstrēta arī pētījumā ar cilvēkiem, kurā piedalījās Ķīnas iedzīvotāji no Kvidongas – tas ir apvidus, kurā ir augsti saslimstības rādītāji ar aknu vēzi, ko ierosinājis aflatoksīns, kancerogēns, kas atrodams pelējumā. No 180 cilvēkiem, kuri lietoja 100 miligramus hlorofila trīs reizes dienā, salīdzinot ar tiem, kas nesaņēma hlorofilu, viņiem DNS-aflatoksīna konjugātu daudzums urīnā samazinājās par 55 % (DNS-aflatoksīna konjugāti ir marķieri DNS mutācijai).

Labākais hlorofila avots ir visi zaļie lapu dārzeņi, jo īpaši bioloģiski audzēti spināti, pētersīļi un ūdenskreses.

7. Brokoļu dīgsti

Par brokoļu dīgstu spējām veicināt attīrīšanos dažādos līmeņos, sekmējot arī organisma paša spējas atbrīvoties no piesārņojuma, zināms jau sen. Ieteicams uzturā iekļaut arī citus krustziežu dzimtas dārzeņus, tostarp pašus brokoļus, puķkāpostus un Briseles kāpostus, – tie visi nodrošina atbalstu aknu detoksikācijā. Taču brokoļu dīgsti ir paši jaudīgākie.

Randomizētā kontrolētā pētījumā, kurā piedalījās aptuveni 300 pilngadīgu Ķīnas iedzīvotāju, pētnieki pārliecinājās, ka brokoļu dīgstu iekļaušanai uzturā ir pozitīva ietekme. Cilvēki, kas trīs mēnešus katru dienu lietoja dzērienu, kas bija pagatavots no brokoļu dīgstiem, uzlaboja divu zināmu kancerogēnu savienojumu – benzola un akroleīna – izvadīšanas rādītājus. Divpadsmit nedēļu laikā, kamēr notika pētījums, šie rādītāji palielinājās līdz 61 procentam.

Ja dzīvojat lidostas vai degvielas uzpildes stacijas tuvumā, ir jo īpaši ieteicams iekļaut uzturā brokoļu dīgstus. Tas nav sarežģīti, jo ikviens šādus dīgstus var izaudzēt mājās uz palodzes.

8. Īstais mārdadzis

Šis asais augs ar košajiem ziediem var būt indīgs, kad tam pieskaras, bet uz aknām tas iedarbojas dziedējoši. Patiesībā mārdadzis ir ēdams. Kad tas ir uzmanīgi novākts un visi asumi noņemti, saknes var ēst arī svaigas.

Mārdadža spēcīgā antioksidatīvā iedarbība ir nozīmīga detoksikācijas pirmā posma procesos, jo tas pasargā aknas no ķīmiskiem bojājumiem. Bet tas ir svarīgs palīgs arī otrajā posmā, jo mārdadzis aptur glutationa rezervju iztukšošanu aknās.

Īstajam mārdadzim ir vairāk nekā ducis spēcīgu pretvēža efektu – tas ne vien atbalsta aknu darbību, bet arī samazina iekaisumu un bremzē vēža šūnu augšanu. Tā kā īstā mārdadža ekstrakts nodrošina ļoti spēcīgu efektu abos detoksikācijas posmos, ir divējāds viedoklis par tā lietošanu ķīmijterapijas laikā. Piemēram, ka tas varētu samazināt ķīmijterapijas efektivitāti. Tomēr daudzi onkoloģijas uztura eksperti ziņo, ka īstais mārdadzis nepalielinās aknu attīrīšanos no ķīmijterapijas zālēm un nepazeminās to efektivitāti.

Mārdadzi var uzņemt svaigā veidā vai dzert kā tēju, un tas aug gan Eiropā, gan Anglijā un ASV.

9. Artišoki

Dzeloņainais artišoks (Cynara scolymus) ir daudzgadīgs kurvjziežu dzimtas lakstaugs ar ēdamu zieda pumpuru. Tautas medicīnā artišoku uzskata par vienu no veiksmīgākajiem līdzekļiem, ar ko var ārstēt aknu slimības. Skatoties no zinātniskās puses, artišoki satur skābes, kurām atklāta gan atjaunojoša, gan aizsargājoša ietekme uz aknām.

Artišoki arī veicina žults un tauku plūsmu uz un no aknām, atbalstot pretnosprostošanās atbildes reakciju. Spēcīgie artišokos atrodamie polifenolu tipa antioksidanti var veicināt prostatas vēža, krūts vēža un leikēmijas profilaksi un ārstēšanu.

Pētījumos atklāts, ka antioksidanti rutīns, kvercetīns un gallskābe, kurus visus satur artišoka ēdamās daļas lapas, spēj ierosināt vēža šūnu bojāeju un samazināt audzēja izplatīšanos.

Artišoki ir izcils produkts. Tajos nav daudz ogļhidrātu, bet ar tiem var uzņemt daudz veselīgu taukvielu, ja, piemēram, artišoku lapas iemērc eļļā, pesto vai kādā citā taukus saturošā mājās pagatavotā mērcē.