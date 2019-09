Labākā dāvana Svetlanai!

Palīdziet vecākiem mainīt paradumus

Šis pētījums mani pārliecināja, ka reizēm bērniem jāpamudina vecāki vienkāršā veidā parūpēties par savu veselību. Pat, ja viņi domā, ka paši visu labi zina. Veiciet arī jūs nelielu eksperimentu - pajautājiet saviem vecākiem, vai viņi zina par omega-3 nozīmi veselības saglabāšanā, un pēc tam uzreiz arī noskaidrojiet, vai viņi uzņem pietiekami daudz omega-3. Pavisam nesen, pirms pāris gadiem, veikts interesants pētījums [1]. Tajā piedalījās 200 cilvēki vecumā no 18 līdz 80 gadiem no ASV un Vācijas. Vispirms tika noskaidrots, ko šie cilvēki domā un zina par omega-3 taukskābēm. Pēc tam tika veiktas analīzes un noskaidrots omega-3 indekss, kas parāda šo taukskābju līmeni dalībnieku asinīs. Rezultāti diezgan šokējoši – 98% omega-3 līmenis bija nepietiekams! No kopumā 200 cilvēkiem, pietiekami omegu-3 bija uzņēmuši tikai divi cilvēki Vācijā un viens – ASV. Optimāls omega-3 indekss ir 8%, bet Vācijā tas bija no 4 līdz 6.25%, bet ASV – 3.25 līdz 5.75%.

Šis pētījums parāda arī kādu interesantu iezīmi – ļoti zems omega-3 indekss konstatēts arī tiem dalībniekiem, kuri bija labi informēti un zinoši par to, kāpēc mūsu organismam omega-3 nepieciešamas un cik daudzus veselības aspektus tā ietekmē. Vairāk nekā puse pētījuma dalībnieku norādīja, ka zina par omega-3 lomu sirds asinsvadu slimību profilaksē un tās labvēlīgo ietekmi uz smadzeņu darbību, tāpat šī dalībnieku daļa varēja minēt arī ar omega-3 bagātākos pārtikas produktus. Tomēr šīs zināšanas nekādi neatspoguļojās viņu asinsanalīzēs, tātad viņu ikdienas maltītes nesaturēja pietiekami daudz omega-3, lai arī viņi zināja, kuri produkti šīs neaizstājamās taukskābes satur visvairāk un kurus pavisam noteikti vajadzētu iekļaut sabalansētā ēdienkartē. Pētījumā iesaistīto dalībnieku rādītāji bija krietni vien zemāki.

Kā omega-3 ietekmē veselību

Noteikti vērts atgādināt, cik vērtīgas ir neaizstājamās omega-3 taukskābes, kuras mūsu organisms pats neražo un kuras tāpēc noteikti jāuzņem ar uzturu. Īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Omega-3 taukskābes ir galvenā sastāvdaļa, no kā veidojas mūsu organisma šūnu apvalks, tātad tās ir neatsveramas visu šūnu jaunradē un neaizstājamas gandrīz jebkura mūsu orgāna pilnvērtīgai darbībai. Omega-3 palīdz uzturēt normālu sirds asinsvadu veselību un asinsspiedienu, mazināt sirds slimību un infarkta risku. Omega-3 taukskābes DHS visaugstākajā koncentrācijā ir cilvēka acs tīklenē, tādēļ omega-3 būtībā palīdz acīm redzēt un piemēroties dažādiem apgaismojumiem. Omega-3 palīdz uzturēt normālu redzi un attālināt glaukomas izraisīta akluma iestāšanos. Omega-3 palīdz nodrošināt raitu vielmaiņas darbību un uzturēt normālu aknu darbību. Gados vecākiem cilvēkiem omega-3 var mazināt alcheimera slimības risku un uzlabot prāta spējas pēc 60 gadu vecuma.

Cik kg zivju gadā apēdat

Ja runā par pārtikas produktiem, kuri satur vērtīgās omega-3 taukskābes, tad noteikti ir jāpiemin zivis, aļģes un krili. Treknas zivis satur mūsu organismam nozīmīgās omega-3 taukskābes ir EPS un DHS. Tādēļ ir īpaši svarīgi tās iekļaut savā ēdienkartē.

Es zināju, ka mammai zivis īpaši negaršo, bet reizēm mājās viņa pagatavo gardu lasi. Ejot uz restorānu, parasti izvēle ir plaša un tā ne vienmēr ir par labu zivīm. Lai uzņemtu pietiekami daudz omega-3 taukskābes, nedēļā būtu jāēd vismaz 200-30 grami trekno zivju. Tomēr cilvēki zivis neēd pietiekamā daudzumā arī dažu pavisam vienkāršu iemeslu dēļ – vērtīgie jūras produkti ir salīdzinoši dārgi vai gluži vienkārši ir citi produkti, kurus labprātāk izvēlamies ēst. Piemēram, aprēķināts, ka ASV cilvēki vidēji apēd 6 kg zivju gadā. Tā ir tikai trešā daļa no ieteicamajiem 17kg. Turpretim daudz vairāk tiek patērēta gaļa – attiecīgi vidēji ASV iedzīvotājs apēd 37kg vistas, 25kg liellopa un 20kg cūkgaļas gadā. Prātā pārcilājot manas mīļās un rūpīgās mammas ēdienkarti, uzreiz kļuva skaidrs, ka viņa noteikti neuzņem tik daudz omega-3 ar uzturu, kā būtu nepieciešams. Turklāt saskaņā ar Pasaules EPA un DHS Omega-3 organizācijas (GOED) datiem, 84% pasaules iedzīvotāju mīt valstīs, kurās konstatēts omega-3 deficīts [2]. Pietiekami omega-3 cilvēki uzņem vien dažās valstīs, piemēram, Norvēģijā, Grenlandē, Japānā, Korejā u.c.

Un tomēr labā ziņa ir tā, ka nav noteikti ikdienā jāēd tik daudz zivju, cik patiesībā varbūt nemaz negribas. Ar vienu krila eļļas mazo kapsulu dienā tiek uzņemts organismam vajadzīgais omega-3 nepiesātināto taukskābju daudzums.

Efektīvākā omega-3 versija

Kad ideja dāvanai ir skaidra, nākamais solis – atrast labāko tās versiju. Mamma vienmēr cītīgi pēta produktu iepakojumus, vērtē produktu izcelsmi un sastāvu. Prasīju padomu māsai, kura ir aktīva sportotāja, un mēs nonācām pie secinājuma, ka mammas augstajām prasībām atbildīs krila eļļa. Izrādās, krila eļļa satur omega-3 vispilnīgākajā formā, turklāt, pateicoties tās īpašajai molekulārajai struktūrai fosfolipīdu formā, vērtīgās taukskābes ātrāk nonāk asinīs un nodrošina tūlītēju iedarbību. Pierādīts, ka, pateicoties šai struktūrai, krila eļļa ievērojami paaugstina omega-3 līmeni asinīs mēneša laikā. LYL Krila eļļa nāk no pasaules tīrākajiem ūdeņiem, tie tiek zvejoti ar patiesām rūpēm par dabu un eļļa atbilst augstākajiem standartiem. Tas ir 100% tīrs un dabisks produkts. Turklāt krila eļļa nav tikai omega-3 avots – tā dabiski satur arī vienu no dabā zināmajiem spēcīgākajiem antioksidantiem astaksantīnu, kurš no visām pretnovecošanās molekulām ir visspēcīgākais brīvo radikāļu „ķērājs”. Tas mammai noteikti patiks. Vēl krila eļļa dabiski satur arī holīnu, kas ir ļoti svarīgs aknu un sirds veselības uzlabošanai. Pietiekamā daudzumā uzņemts holīns ietekmē smadzeņu, aknu, nieru, muskuļu darbību un veselību. LYL Krila eļļa noteikti būs labākā dāvana ne tikai mammai, bet arī tētim kopā ar viņa iemīļoto žurnāla abonementu. Lai visiem veselīgi vecāki un gudri bērni, kuri atrod vērtīgākās dāvanas!

LYL Krila eļļa produktu līnijas klāstā var atrast sev piemērotāko Omega-3: tīra Antarktiskā krila eļļa LYL Krila eļļa divos dažāda lieluma iepakojumos (30 un 60 kapsulas), LYL Krila eļļa B ACTIV - krila eļļa bagātināta ar sešiem organismam vērtīgajiem B grupas vitamīniem un LYL Krila eļļa Winter - krila eļļa papildināta ar D3 vitamīnu. Pašiem mazākajiem ir īpašs produkts - LYL Krila eļļa KID - krila eļļa un bērna augšanai nepieciešamie A, D3, C un E vitamīni gardu želejas lācīšu formā.

Septembrī LYL Krila eļļas produktu līnijai ir atlaides līdz -35% visos aptieku tīklos Latvijā.

1. https://www.mdpi.com/2072-6643/9/9/930/htm

2. http://www.krillhealth.com/blog/krill-oil-is-more-fish-than-fish-oil

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®