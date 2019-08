Jauns.lv lasītājs Mārtiņš pastāstīja: „Manai mātei ir nopietna saslimšana un ārsts viņai noteicis terapiju, kuras laikā katru dienu, precīzi noteiktā laikā jādzer konkrētas zāles, uz kurām ārsts jau iepriekš bija izrakstījis e-recepti. Sestdien, aizejot uz „Benu aptieku”, uz letes ieraudzīju paziņojumu: „Saistībā ar e-veselības sistēmā plānotajiem tehniskajiem darbiem no 23. līdz 26. augustam e-veselības sistēmā būs iespējami pieejamības traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!”

Aptiekā bija vēl viens pircējs, kurš par to bija sašutis. Teica, ka tādā gadījumā ies uz citu aptieku, bet farmaceite atteica: „Tur būs tieši tas pats. Mūsu valstī laikam ir tā, ka neko nedrīkst atlikt uz pēdējo brīdi”. Farmaceite arī nemācēja teikt, ko cilvēkam ar smagu vai retu saslimšanu šādā gadījumā darīt – kur dabūt specifiskos medikamentus. Ja runa būtu par parastām „sirds drapēm” vai „asinsspiediena tabletēm” situāciju jau varētu kaut kā atrisināt. Bet šai gadījumā mana māte divas dienas palika bez nepieciešamajiem medikamentiem, un tas noteikti nenāca viņas veselībai par labu”.

Veselie savas problēmas risina uz slimo rēķina

Pagājušajās brīvdienās Latvijas aptiekas „rotāja” paziņojums, ka recepšu medikamentus uz e-receptēm saņemt nevar. (Foto: Aculiecinieka foto)

Par absurdo situāciju Jauns.lv stāstīja arī Edgars: „Tā kā “mūža terapijas” medikamentus bieži vien izraksta ārsti-speciālisti universitātes klīnikās un poliklīnikās, nevis ģimenes ārsti, un uz vairākiem mēnešiem (man reizi trijos mēnešos), tad brīvdienās ir neiespējami sazināties ar ārstu un dabūt papīra recepti (it sevišķi, ja speciālists dzīvo citā Latvijas pilsētā). Bieži vien šie medikamenti ir specifiski, tikai pāris aptiekās visā Latvijā (citām tās speciāli jāpasūta). Šie medikamenti mēdz būt arī dārgi un cilvēks visu kūrei parakstīto medikamentu devu nevar nopirkt vienā reizē. Līdz ar to medikamentus pērk “pa daļām” un dienās, kad tie vajadzīgi. Ja šī “diena” pienāca pagājušajās brīvdienās, tad zāles nevarēja nopirkt. Cilvēkam, lai šos medikamentus pasūtītu un nopirktu, jāplāno pat mēnesis un vairāk uz priekšu. Vai šai gadījumā pacienti, mediķi un farmaceiti par šo problēmu zināja mēnesi, divus iepriekš?

Ja izlaiž kādu dienu ārsta parakstīto medikamentu kūri, var pasliktināties veselība un atgriezties slimības recidīvs, kas atkal prasīs ilgstošu un dārgu ārstēšanu, no kuras varēja izvairīties, lietojot medikamentus. Kā, lai no tā izvairītos, pagājušajās brīvdienās vajadzēja rīkoties pacientiem, kuri bija devušies uz aptiekām (paļaujoties uz e-veselības sistēmu), lai saņemtu specifisko palīdzību?

Cilvēks, kas saņem un skrupulozi ievēro šādu terapiju, ir sevišķi jūtīgs pret problēmām, kas viņam to liedz. Šai gadījumā – veselie IT-speciālisti savas problēmas risināja uz nopietni slimo pacientu rēķina, liedzot viņiem saņemt garantēto valsts medicīnisko palīdzību, pie tam brīvdienās: laikā, kad speciālistu palīdzību un ārstniecību praktiski nav iespējams saņemt.

Vai tas nozīmē, ka turpmāk īpaši smagu saslimšanu un specifiskas ārstēšanas gadījumos pacients vairs nedrīkst uzticēties e-receptēm un viņam jāpieprasa arī papīra receptes?

Protams, šāda situācija, iespējams, pagājušajās brīvdienās attiecās tikai uz ļoti nedaudziem pacientiem, bet viņi un viņu radinieki, draugi bija pakļauti nenormālai psiholoģiskai spriedzei, kā arī pacienti – saslimšanas recidīvam. Vai šai situācijā izliktais paziņojums: “Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!” to var kompensēt?

Un te nu ir nevietā atruna, ka mediķi un farmaceiti tika kādu nedēļu iepriekš brīdināti par sarežģījumiem e-veselības sistēmā. To vajadzēja darīt daudz uzkrītošāk un publiskāk, lai visi zinātu. Par laimi mani šī problēma neskāra... bet varēja.

Piemēram, reiz farmaceits man teica, ka aptiekā ir ļoti maz konkrētā medikamenta, vai man ir krājumi un es pēc tā varētu atnākt pēc nedēļas, kad būs jauns pievedums. Citiem šīs zāles šobrīd vairāk nepieciešamas. Piekritu, jo man zāles vēl pietika nedēļai. Bet, ja man šajā „pēdējā dienā”, šīs zāles atteiktu, es, iespējams, būtu tuvāk kapam”.

Pagājušajās brīvdienās Latvijas aptiekas „rotāja" paziņojums, ka recepšu medikamentus uz e-receptēm saņemt nevar.

Svarīgi: E-veselības pārtraukumi katra mēneša trešās nedēļas nogalē

Agnese Jasenoviča, Nacionālā veselības dienesta (NVD) preses pārstāve, Jauns.lv par izveidojošos situāciju teica:

„NVD jau pagājušās nedēļas vidū (trešdienā) informēja aptiekas, ārstus, kā arī izvietoja paziņojumu E-veselības portālā, ka nedēļas nogalē laika posmā no 23. augusta pulksten 22.00 līdz 26. augustam pulksten 06.00 E-veselības sistēmā iespējami pieejamības traucējumi dēļ E-veselības speciālistu plānotajiem uzlabojumiem sistēmā. Parasti šie darbi tiek plānoti mēneša trešās nedēļas nogalē un nakts stundās, taču šajā reizē atsevišķās aptiekās 24. augustā arī laika periodā no 10.00 līdz 13:00 un no 17.00 līdz 20.00 varēja būt traucēta pieejamība E-veselībai dēļ ieilgušiem sistēmas atjauninājumiem. Pēc minētā laika perioda piekļuves traucējumi E-veselības sistēmai netika novēroti.

Tā kā ārstniecības personām, ielogojoties E-veselībā, lai izrakstītu pacientam e-recepti, jau laicīgi ir redzams paziņojums par plānotajiem uzlabošanas darbiem, kas pacientam var apgrūtināt e-recepšu medikamentu iegādi, ārstniecības personas šajos gadījumos tiek aicinātas pacientam (īpaši vecāka gadagājuma pacientam) nodrošināt arī e-receptes izdruku. Arī pats pacients, ja aptiekā iepriekš redz paziņojumu ar brīdinājumu par iespējamiem traucējumiem vai uz to norāda ārsts, izrakstot e-recepti, var E-veselības portālā izdrukāt sev izrakstītas e-receptes kopiju un uzrādīt to aptiekā.

NVD arī iepriekš norādījis, ka gadījumā, ja pacientam nepieciešams izrakstīt e-recepti, bet sistēmas tehnisku traucējumu dēļ tas nav iespējams, ārsts ir tiesīgs to izrakstīt papīra formā. Šīs receptes elektronizēšanu jeb ievadi E-veselības sistēmā veiks aptiekā, tiklīdz tas būs iespējams. Savukārt, ja nepieciešams atvērt e-darbnespējas lapu, bet tas nav iespējams tehnisku traucējumu dēļ, ārsts veic atzīmi par traucējumiem pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot E-veselības sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu.

Gadījumā, ja iedzīvotājam e-receptes zāles ir nepieciešamas steidzami, NVD aicina iedzīvotāju sazināties ar savu ģimenes ārsta praksi, lai konsultētos par iespēju saņemt papīra recepti vai vērsties pie dežūrārsta, kas sniedz medicīnisku palīdzību ārpus ģimenes ārstu darbalaika (arī sestdienās) un tāpat kā ģimenes ārsti ir tiesīgi izrakstīt darbnespējas lapas un receptes. Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība vai dzīvība, iedzīvotāji aicināti vērsties tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļā vai sazināties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību, medikamentus lietojot atbilstoši ārstējošā ārsta norādēm, NVD arī aicina iedzīvotājus sekot līdzi sev pieejamo medikamentu, kas nepieciešami hronisku slimību ārstēšanai, daudzumam un savlaicīgi vērsties pie ārsta pēc papildu receptēm medikamentu iegādei! Arī saņemot plānveida stacionāros medicīniskos pakalpojumus, piemēram, ķirurģisku operāciju vai rehabilitācijas pakalpojumus, pacienti tiek aicināti savlaicīgi nodrošināties ar ikdienas lietošanai nepieciešamajiem medikamentiem (piemēram, cukura diabēta, garīgās veselības ārstēšanai, hormonu preparātiem un citiem). Tas ir būtiski, jo ne visās ārstniecības iestādēs ir pieejami specifiskai ārstēšanai paredzēti medikamenti.

Tā kā arī turpmāk katra mēneša trešās nedēļas nogalē (ap 20. datumu) NVD ir ieplānojis veikt E-veselības uzlabošanas darbus, NVD par to laicīgi (vismaz septiņas dienas iepriekš) informēs ārstus, aptiekas un iedzīvotājus (ievietojot paziņojumu E-veselības portālā). NVD arī aicinās aptiekās izlikt paziņojumus par E-veselībā plānotajiem uzlabošanas darbiem, kā arī ārstniecības personas tiks lūgtas pacientiem nodrošināt e-recepšu izdrukas. NVD jau iepriekš atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Jautājumu gadījumā par E-veselības pakalpojumu izmantošanu, kā arī par ieteicamo rīcību sistēmas tehnisku traucējumu gadījumā, NVD aicina zvanīt E-veselības lietotāju Atbalsta dienestam – iedzīvotājiem: 67803300, speciālistiem: 67803301 (katru dienu no 8.00 līdz 20.00)”.

