Vairāk nekā 52% vīriešu vecumā no 35 līdz 44 gadiem atzinuši, ka ģimenes ārstu pagājušajā gadā nav apmeklējuši laika trūkuma dēļ. Šādu iemeslu ģimenes ārsta neapmeklēšanai atzīmējuši arī 48,4% sieviešu, visvairāk vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Kā iemesli laika trūkumam minēti darbs, kā arī nepieciešamība rūpēties par bērniem vai kādu citu.

Tāpat ģimenes ārsta apmeklēšanu respondentiem traucējusi ģimenes ārsta nepieejamība. Vairāk nekā 47% aptaujas dalībnieku atzinuši, ka nav varējuši apmeklēt ģimenes ārstu, jo tas nav bijis pieejams vajadzīgajā laikā.

Turpretim pusē no gadījumiem, kad iedzīvotājiem bijusi nepieciešama speciālista palīdzība, to ir snieguši farmaceiti. SPKC dati liecina, ka visvairāk palīdzību pie farmaceitiem meklējuši vīrieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kā arī sievietes vecumā no 45 līdz 54 gadiem.

Vienlaikus aptuveni 20% senioru pērn neapmeklēja ģimenes ārstu līdzekļu trūkuma dēļ, bet vēl aptuveni 30% senioru šķērslis ārsta apmeklēšanai bijis attālums vai transporta trūkums un tā izmaksas.

Lai arī bijusi nepieciešamība apmeklēt ģimenes ārstu, iepriekšējā gadā to nav darījuši vairāk nekā 20% sieviešu un teju 19% vīriešu.

SPKC pētījuma tapšanas laikā notika apmēram 3500 intervijas ar iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Pētījumā analizēta Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu izplatība, tostarp smēķēšana, alkohola lietošana, uzturs, fiziskās aktivitātes, mutes higiēna, vakcinēšanās, satiksmes drošība, kā arī iedzīvotāju vēlme mainīt uzvedību, iesaistīties veselības veicināšanas pasākumos. Tas ietver arī datus par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselības pašnovērtējumu un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu.