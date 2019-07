Vēnu vasara - vēnu operacijas vasarā ar 20% atlaidi

«Šodien fleboloģijas iespējas ir krietni paplašinājušās,» saka asinsvadu ķirurgs Dr. Juris Rīts. «Agrāk teica, ka vēnas ir jāoperē tikai tad, kad attīstījusies hroniskā venozā mazspēja – tas nozīmē, ka slimu vēnu dēļ kāja sāk pampt un veidojas ādas izmaiņas. Šodien mēs diagnosticējam un ārstējam daudz agrīnākas slimības formas, atrisinām problēmu saknē, vēl pirms parādījušās sūdzības, un pacients nemaz neuzzina, kādas tās ir.»

Vai varat veiksmīgāk tikt galā arī ar sarežģītiem gadījumiem?

- Jā, plašās tehnoloģiskās iespējas ļauj palīdzēt pacientam arī tad, ja slimajām vēnām ir sarežģīta anatomiskā lokalizācija, kas iepriekšējai tehnoloģijai bija nepieejama. Mūsdienās tās ir redzamas, vizualizējamas uz aparatūras un līdz ar to arī ļoti labi pieejamas. Mēs spējam koriģēt slimības formas ar tik mazu traumu un ar tik labu paredzamo rezultātu, ka ļoti savlaicīgi varam ārstēt tādas situācijas, par kurām agrāk teica: nevajag ārstēt, jo tas ir par agru. Toreiz iejaukšanās caur lieliem griezieniem, nedaudz arī «uz aklo», radīja samērā lielu traumu un cilvēks pēc šādas ārstēšanas nereti bija slimāks nekā pirms tās. Tāpat valdīja uzskats, kas joprojām nav līdz galam izskausts – ka sievietei ir vērts operēt vēnas tikai pēc visu bērnu piedzimšanas, jo citādi problēmas būs atpakaļ. No mūsdienu viedokļa tas ir pilnīgs absurds. Ja mēs redzam neveselu vēnas posmu, īpaši jaunai sievietei, kura vēl nav dzemdējusi, mēs šo problēmu atrisinām pirms sūdzību parādīšanās un tā vairs netraucē.

Vasara, jo īpaši, ja laiks ir karsts, tiek uzskatīta par vēnām nelabvēlīgu sezonu. Kādēļ tā?

- Jau pēc pirmajām karstajām dienām pieaug pacientu skats, kuriem ir akūtas problēmas. Vēl vakar cilvēks atpūtās pludmalē, varbūt lietoja alkoholu, bet šorīt viena kāja ir piepampusi vai pa nakti to sarauj krampis un neatlaiž. Ļoti bieži tas ir pirmais signāls, kas vēsta par trombiem dziļajās vēnās. Tā var gadīties arī ceļojot, piemēram, pēc ilgstoša lidojuma vai brauciena tūristu autobusā.

Katram cilvēkam jāzina, ka pēkšņi radies pietūkums un stipras sāpes vienā kājā ir trauksmes signāls, kas nozīmē, ka, iespējams, ir notikusi venozā katastrofa – virspusējo un/vai dziļo vēnu tromboze. Pacientam parasti arī ir grūti stāvēt, bet kļūst nedaudz vieglāk, apguļoties un paceļot kāju augšup. Šajā situācijā ir nekavējoties jāmeklē speciālista palīdzība. Ja tromboze progresē – trombi palielinās, slēdzot plašākus vēnu segmentus, pieaug risks, ka tie atrausies un ar asins straumi nonāks plaušu artērijās, radot to nosprostojumu jeb tromboemboliju, kas var beigties ar nāvi. Trombu veidošanos var provocēt liels šķidruma zudums organismā, paģiras, neārstēta virspusējo vēnu slimība, grūtniecība, trauma, bet nereti tas notiek bez acīmredzama iemesla.

Cilvēki, kuri interesējas par šiem jautājumiem, zina, ka estētiskās vēnu problēmas risina ar skleroterapijas palīdzību, bet allaž tiek uzsvērts, ka tā nav vasarai piemērota metode. Ar ko atšķiras CLaCS?

- Metode radīta Brazīlijā un tās pilnais nosaukums ir CryoLaser&CryoSclerotherapy. Tā apvieno skleroterapiju ar lāzerterapiju. Āda tiek atdzesēta ar aukstu gaisu, tad virspusējos asinsvadiņus apstrādā ar lāzera enerģiju un pēc tam seko skleroterapija. Termiski apstrādājot ar lāzeru, jau ir panākts zināms vēnas sašaurinājums, līdz ar to skleroterapija ir daudz efektīvāka un nav vajadzības pēc kompresijas zeķēm; uz dažām stundām tiek uzlikts vienīgi neliels lokāls pārsējs. Precīzi saskatīt sīkās vēnas, kas atrodas 3 – 5 mm dziļumā zem ādas, mums palīdz ierīce Vein Viewer, kas izmanto vēnu izstaroto siltumu. Tas tiek filmēts ar kameru un pēc tam projicēts uz ādas un mēs saņemam attēlu, kas dod iespēju redzēt vēnas, ko neredzam ne ar acīm, ne ar sonogrāfu.

Līdz šim skleroterapiju kosmētiskos nolūkos neieteica veikt vasarā, jo pēc tās uz ādas mēdz palikt pigmentētas josliņas, kas ļoti jāsargā no saules. Izmantojot CLaCS metodi, kur vēna vispirms tiek sašaurināta, asiņu daudzums, kas tajā paliek, ir mazāks, tāpat arī tiek lietots mazāk aktīvs sklerozants, līdz ar to neveidojas tik izteikts iekaisums un pigmentācija ir mazāk izteikta. Parastajā skleroterapijā pigmentācijas iespējamība ir 18 – 20%, bet CLaCS gadījumā tikai 1 – 2%, tādēļ šo procedūru var izpildīt arī vasarā. Protams, iesakām lietot saules aizsargkosmētiku, bet tā būtu jālieto ikvienam arī neatkarīgi no procedūrām. Reizēm cilvēkus no ClaCS attur cena, kas pirmajā brīdī šķiet augstāka nekā parastai skleroterapijai. Bet, ņemot vērā, ka mēs varam paveikt ļoti lielu darba apjomu vienas procedūras laikā un ka nav jāpērk kompresijas zeķes, gala izmaksas īstenībā sanāk mazākas.

Kā jūs izvērtējat ārstēšanas rezultātus?

- Mēs jebkuru situāciju varam dokumentēt ar fotogrāfiju vai sonogrāfijas izmeklējumu palīdzību un salīdzināt to pirms un pēc ārstēšanas. Cilvēki pie uzlabojumiem ātri pierod un uztver tos kā normu. Ja dažam sāk likties, ka cerēto izmaiņu nav, mēs parādām, kādas izskatījās viņa kājas pirms ārstēšanas, un cilvēks ir ļoti pārsteigts, salīdzinājums viņu dziļi iespaido. Ir arī tādi pacienti, kuri, izārstējuši čūlas un citas medicīniskas problēmas, vēlas uzlabot arī kāju izskatu. Tas, ka ārstējam gan ļoti smagas medicīniskas, gan tīri kosmētiskas problēmas un visiem varam palīdzēt, dara ārsta dzīvi krāsaināku. Tu redzi – jā, esi izdarījis labu darbu.

