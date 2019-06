Ja cilvēkam ir skābes reflukss, kuņģa saturs, arī kuņģa skābe, iekļūst barības vadā. Tas var izraisīt nepatīkamu dedzinošu sajūtu. Zinātnieki no Erreras Universitātes (Spānija) ir izdomājuši, kā, neizmantojot smago artilēriju, uzlabot to pacientu veselību, kas cieš no kuņģa skābes refluksa. Runa ir par miofasciālo relīzi jeb dziļo audu masāžu, kad tiek masēti saistaudi (fascija), kas ieskauj diafragmu.

Diafragma atrodas nedaudz virs kuņģa, tai ir nozīmīga loma, lai nepieļautu kuņģa sulas iekļūšanu barības vadā. Šīs metodes efektivitāte tika pārbaudīta 30 dažādu vecumu pacientiem (18–80 gadu) ar apstiprinātu kuņģa skābes refluksa diagnozi. Pusei no viņiem divreiz nedēļā 25 minūtes masēja diafragmu, otrai grupai procedūras efektivitātes kontroles nolūkos veica tikai pseidomasāžu, neskarot fasciju.

Pēc 14 dienām eksperimenta dalībniekus iztaujāja par viņu pašsajūtu. Noskaidrojās, ka pēc īstās dziļo audu masāžas pacientiem samazinājusies smaguma sajūta un refluksa simptomu biežums, un rezultātā viņi samazinājuši protonu sūkņu inhibitoru devas. Tiesa, vēl īsti nav skaidrs, cik ilgi var saglabāties šāds efekts. Zinātnieki domā, ka tas varētu būt viņu nākamā pētījuma mērķis.