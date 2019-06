Asociācijā uzsvēra, ka notikušais nebūt nav pārsteigums, jo no trešajām valstīm importētajām olām pārbaudes uz robežas tiek veiktas tikai izlases kārtā, nevis visai ievestajai produkcijai, un tas nozīmē, ka tirgū var nokļūt arī ļoti lielas inficētu produktu partijas, izraisot masveida inficēšanos un līdz ar to nopietnus draudus patērētāju veselībai un pat dzīvībai.

"Valsts iestāžu, tostarp likumdevēju un valdības nepiedodamas iecietības dēļ tas ir tikai laika jautājums, kad Latvijā notiks pirmā masveida inficēšanās vai saindēšanās ar olām, olu produktiem vai mājputnu gaļu, kas ievesta no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) un ir nepietiekami pārbaudīta vai pat vispār nav pārbaudīta, kā tas bieži notiek pašlaik," pauda asociācijā.

Asociācijā norādīja, ka arī uz Čehijas robežas atklāta salmonella saldētos broileru liemeņos, kuru izcelsme ir Ukraina. Tāpat 2018.gada beigās salmonella tika konstatēta no Ukrainas ievestai olu produkcijai Ungārijā. "Šie gadījumi ir vērā ņemams signāls gan Latvijas, gan Eiropas patērētājiem, kuri izvēlas ārpus ES ražotu mājputnu produkciju. Šie gadījumi ir nopietns brīdinājums kontrolējošajām un sertificējošajām iestādēm par nepieciešamību veikt pastiprinātas olu, olu produktu un mājputnu gaļas importa pārbaudes," pauda asociācijā.

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas pārstāvji atgādina, ka 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu olu imports Latvijā ir palielinājies par 36%, savukārt olu produktu - melanža, olu pulvera - imports pieaudzis par 37% un aptuveni 30% no visa olu importa ir no Ukrainas. Turklāt starp ES valstīm Latvija ir lielākais olu importētājs no Ukrainas.

"Uz importēto olu iepakojumiem ir paslēpta sīkiem burtiem rakstīta norāde par ražošanas neatbilstību Eiropas standartiem, taču šo norādi patērētājam bez palielināmā stikla ir faktiski neiespējami izlasīt. Savukārt veikalu plauktos netiek uzskatāmi norādīts, ka produkcija nav ražota Latvijā vai citur ES, bet gan ir ievesta no Ukrainas vai citām trešajām valstīm, Latvijas pircējiem radot iespaidu, ka viņi iegādājas kvalitatīvu un veselībai drošu produkciju," norāda asociācijā.

Asociācijā arī minēja, ka, Latvijā atklājot divas olu partijas, kas inficētas ar salmonellu, šos produktus nedrīkst turpināt ievest. Tāpēc Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija aicina PVD un citas atbildīgās institūcijas pievērst pastiprinātu uzmanību notiekošajam, veikt pārbaudes pilnīgi visām ievestajām olām, kā arī, atklājot jaunas inficētu olu partijas, apturēt olu importu no valstīm, kuru uzņēmumi neievēro sanitārās prasības un apdraud Latvijas iedzīvotāju veselību.

LETA jau vēstīja, ka aprīļa beigās, uz robežas pārbaudot Ukrainas izcelsmes olu produktu kravu, kuru cauri Latvijai bija paredzēts vest tālāk uz Portugāli, PVD noņēma paraugus un nosūtīja laboratoriskai izmeklēšanai uz nekaitīguma kritērijiem. Vienā no produktiem - olu baltuma masā - tika konstatēta salmonella.

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija dibināta 2006.gadā un pārstāv astoņus lielākos Latvijas olu ražotājus, kuru skaitā ir gan zemnieku saimniecības, gan lielās olu ražotnes. Tās mērķis ir pārstāvēt Latvijas olu un putnu gaļas ražotājus attiecībās ar Latvijas valsts institūcijām, ES institūcijām, kā arī attiecībās ar citiem publisko un privāto tiesību subjektiem, piedalīties putnkopības nozari reglamentējošo tiesību aktu izstrādāšanā un apspriešanā, veicināt labas ražošanas prakses un "Codex Alimentarius" ievešanu putnkopības uzņēmumos, sekmēt putnkopības uzņēmumu sadarbību ar pārtikas aprites uzraudzības iestādēm, kā arī veicināt zoonožu un citu infekciju izskaušanu putnkopības uzņēmumos.