Plastmasas pudeles. (Foto: Shutterstock)

Kas īsti ir bisfenols A un kādu postu veselībai tas spēj nodarīt

Esi vesels "Ko Ārsti Tev Nestāsta"

Bisfenols A ir viena no pasaulē visvairāk ražotajām ķīmiskajām vielām. Tas ir atrodams visur, un to saista ar sirds slimībām un neauglību. Lūk, kas par to būtu jāzina.