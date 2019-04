Parabēni gan matu kopšanas līdzekļos, gan pretsāpju tabletēs - ko par tiem vajadzētu zināt ikvienam

Kas tie ir?

Parabēni ir sintētisko konservantu grupa, ko plaši lieto kosmētikā un ķermeņa kopšanas līdzekļos, lai apturētu baktēriju un citu mikroorganismu vairošanos. Metilparabēns, etilparabēns, propilparabēns un butilparabēns ir pašu izplatītāko parabēnu vidū, un parasti vienā produktā var atrast vairākus no tiem.

Ko tie nodara?

Parabēni var viegli nonākt ķermenī, gan tos ieelpojot, apēdot vai uzsūcot caur ādu, – to atliekas atrastas gandrīz visos ķermeņa šķidrumos. Tas ir satraucoši, jo šie izplatītie konservanti tiek saistīti ar dažādām smagām slimībām, sākot no alerģijām līdz vēzim.

Kur tos var atrast?

Parabēni ir ne tikai dekoratīvajā kosmētikā, mitrinošos līdzekļos un ķermeņa losjonos, matu kopšanas produktos, skūšanās želejā, zobupastā un citos personīgās higiēnas līdzekļos, bet arī pārtikā, dzērienos un daudzos medikamentos, arī lokāli lietojamos steroīdu krēmos, pretklepus līdzekļos, antidepresantos, antihistamīna līdzekļos un bezrecepšu pretsāpju zālēs.

Kā izvairīties no parabēniem?

Uzmanīgi pārbaudiet produktu etiķetes un atturieties pirkt jebko, kura sastāvdaļu sarakstā ir vielas, kas satur parabēnus (piemēram, metilparabēnu vai propilparabēnu). Pārtikā parabēni tiek apzīmēti ar E skaitļiem (piemēram, E218 ir metilparabēns, E214 etilparabēns).

Ja galvenokārt pārtikai izmanto svaigus, veselus produktus un maltītes gatavo mājās, tad izvairīties no parabēnu lietošanas uzturā ir diezgan vienkārši. Attiecībā uz citiem līdzekļiem – meklējiet, piemēram, kosmētiku, kas gatavota no dabīgām izejvielām un kuras ražošanā nav izmantoti parabēni.

Parabēni tiek saistīti ar šādām veselības problēmām

Vēzis. Britu zinātnieki atklāja vienu vai vairākus parabēnus 99 % analizēto krūts vēža audu paraugu. Laboratorijas pētījumi liecināja, ka parabēni tādā daudzumā, kā atrasti cilvēka krūts audos, var palielināt krūts vēža šūnu augšanu.

Alerģijas. Bērniem ar augstu parabēnu līmeni urīnā, visticamāk, ir astma, jutīgums pret pārtiku vai cita alerģija.

Ādas bojājumi. Kādā laboratorijas pētījumā atklāts, ka metilparabēns, uzklāts ādas audiem un pakļauts saules gaismai, izraisa DNS bojājumu, kas var novest pie ādas novecošanas un pat ādas vēža.

Skaistums bez parabēniem

Nav vajadzības klāt uz ādas ar parabēniem piebāztus produktus. Aizvien vairāk kosmētikas ražotāju savās receptēs atsakās no šiem problemātiskajiem konservantiem, un dažas apzinīgas kompānijas jau no paša sākuma ir darbojušās bez tiem, lietojot daudz dabiskākus līdzekļus, lai aizsargātu savus produktus no bojāšanās, piemēram, samazinot ūdens daudzumu (baktērijas strauji vairojas ūdenī), rūpīgi kontrolējot produkta pH līmeni (mazliet skābāka vide var pasargāt pret baktēriju vairošanos) un pievienojot dabīgus konservantus kā E vitamīnu, ēteriskās eļļas un augu spirtus. Kosmētika bez parabēniem ir tikpat izturīga un droša, un daudz nekaitīgāka, lai to klātu uz ādas.

Ja iespējams, izvēlieties produktus tikai no dabīgām izejvielām.