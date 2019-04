Reti sastopamais orgānu izvietojums pārsteidza pat pieredzējušus medicīnas speciālistus. Jo vairāk, sieviete nodzīvoja ilgu mūžu, pat nezinot par savu patoloģiju. Cilvēki, kuriem bijis līdzīgs stāvoklis, bieži piedzīvo sirds slimības un citas dzīvībai bīstamas novirzes.

Atklājums noticis Portlendas Universitātes, Oregonā, anatomijas stundas laikā, kad studenti pamanīja sievietes atšķirīgo asinsvadu izkārtojumu. Kad viņi atvēra vēdera dobumu, acīm pavērās prātam neaptverams skats – visi orgāni atradās nepareizajā pusē. Universitātes profesors sāka izpētīt paredzamo dzīves ilgumu cilvēkiem ar līdzīgu patoloģiju, atklājās, ka neviens indivīds ar šādu stāvokli nav nodzīvojis ilgāk par 73 gadiem.

Ne Bentlijas ģimene, ne viņa pati nav nojautusi par savu neierasto situāciju. Eksperti lēš, ka šāds stāvoklis fiksēts vienam no 22 000 jaundzimušo.

Roza Marija nodzīvojusi normālu dzīvi, viņas vienīgās sūdzības bijušas par artrītu.Taču brīdinājuma zīmes bijušas jau ātrāk. Kā stāsta Bentlijas meita, kad mātei bija ap 50, ārsti konstatējuši apendiksa iekaisumu, taču, to izgriezt nav spējuši, jo gluži vienkārši nav varējuši Bentlijas ķermenī to atrast. Apmēram desmit gadus vēlāk Rozai Marijai sākušās problēmas ar žultspūsli, taču ārsti nebilda ne vārda par to, ka tas neatrodas pareizajā ķermeņa pusē, atceras sievietes meita.

Universitātes profesors atzinis, ka šis gadījums ir ļoti īpašs, tas ļāvis studentiem parādīt, ka jāpievērš uzmanība vissmalkākajām anatomiskajām variācijām cilvēka ķermenī.

Sievietes meita atzina, ka māte būtu gandarīta, zinot, ka viņas ķermeņa ziedošana zinātnei ļāvusi gūt būtiskas atziņas un dot neatsveramu pieredzi topošajiem speciālistiem.