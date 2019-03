Piesakies bezmaksas ārstēšanai Dr. Mauriņa vēnu klīnikā

"Vēnu pavasaris" aicina arī aprīlī

Gadskārtējā akcija «Vēnu pavasaris» Dr. Mauriņa Vēnu klīnikā notiek jau kopš 2010. gada. Tās mērķis ir rosināt cilvēkus pievērst lielāku uzmanību vēnu veselībai un aiziet uz konsultāciju pie kvalificēta flebologa. «Cenšamies uzrunāt to pacientu daļu, kuri līdz šim vēl nav sadūšojušies risināt vēnu problēmas, un pieredze liecina, ka pavasaris ir ļoti piemērots laiks, lai mēs tiktu sadzirdēti. Papildu motivācijai pirmreizējiem pacientiem piedāvājam arī būtiskas cenu atlaides,» stāsta ķirurgs flebologs- dr. Rets Vīgants.

Ķirurgs flebologs- dr. Rets Vīgants. (Foto: Publicitātes)

Lai vēnu problēmas netiktu ielaistas, jādodas uz konsultāciju pie flebologa, kurā iekļauts ultraskaņas duplekssonogrāfijas izmeklējums. Kāpēc tas ir svarīgs?

Ar ultraskaņas duplekssonogrāfijas palīdzību mēs varam novērtēt, kādā stāvoklī ir virspusējās zemādas vēnas un dziļo vēnu sistēma, vai nav izmainīta asiņu plūsma gan dziļo, gan virspusējo vēnu sistēmā, gan tajās vēnās, kuras savieno šīs sistēmas savā starpā; vai ir zīmes, kas liecina par senāku trombozi, kas atstājusi savas postošās sekas, izmainot vēnu sieniņu struktūru un vēnu vārstuļu funkciju; vai pacientam ir tromboze šobrīd vai arī viņam ir kāda patoloģija, kas nav saistīta ar vēnām, bet norit ar līdzīgām sūdzībām. Mēs regulāri sastopamies ar cilvēkiem, kuriem citās klīnikās nozīmēta dārga ārstēšana, tostarp operācijas. Viņi atnāk pie mums, lai saņemtu otru viedokli, un mēs konstatējam, ka šo pacientu sūdzības nav saistītas ar vēnām. Daudzi joprojām nodarbojas ar pašārstēšanos, viņiem ir dažādas sūdzības, sākot no smaguma sajūtas līdz sāpēm un redzamiem asinsvadiem uz kājām. Cilvēki pērk tabletes, ziedes, uztura bagātinātājus, kas neko nedod. Aicinu atnākt pie kāda no mūsu deviņiem flebologiem. Viņi ir labi sagatavoti speciālisti ar ļoti plašām zināšanām visos vēnu ārstēšanas aspektos. Izmeklējums ir pilnīgi nesāpīgs, ilgst 15 – 20 minūtes kopā ar konsultāciju. Flebologa veiktā izmeklēšana atšķiras no parasta radiologa izmeklēšanas ar to, ka flebologs pārzina visas vēnu ārstēšanas metodes, kādas konkrētajam pacientam var piedāvāt. Vairāk par vēnu izmeklēšanu šeit: http://venucentrs.lv/lv/kaju-venu-diagnostika

Daudzi cilvēki joprojām ir pārliecināti, ka vēnu ārstēšana – tā noteikti ir operācija...

Mūsdienās nevienu pacientu vairs neārstējam tikai ar vienu metodi. Padomju laikos patiešam vienīgā alternatīva bija traumējoša ķirurģiska iejaukšanās, izoperējot gan slimās, gan veselās vēnas. Mūsu ārsti, vadoties pēc savas pieredzes, vēnu ārstēšanas metožu pārzināšanas un savām vispārējām zināšanām medicīnā, katram pacientam iesaka visatbilstošāko un labāko ārstēšanas veidu. Mums jāmēģina arī novērst dažādus sarežģījumus, kas saistīti ar senāku, bieži vien bezmērķīgu, ārstēšanu. Jau Hipokrāts formulēja pašu galveno ārsta principu – noli nocere – nekaitē, nepasliktini pacienta stāvokli. Tas varbūt skan paradoksāli, ka es, ķirurgs, savas ķirurga karjeras laikā, ārstējot vēnas, esmu vienmēr mēģinājis samazināt ķirurģisko ārstēšanu, jo apzinos, ka pastāv risks traumēt audus ap vēnām. Nereti pacienti, kuri ārstēti citur, saka – pirms operācijas bija labāka sajūta, tagad kājas tūkst vairāk. Pētījumos pierādīts, ka 100% gadījumu pēc vēnas izraušanas operācijas attīstās limfvadu bojājumi, jautājums tikai – cik tie smagi un kā tos var kompensēt citi limfvadi. Viena no metodēm, ar kuru šodien varam ārstēt ne tikai kosmētiskus defektus, bet arī ļoti daudz ielaistu situāciju, ir skleroterapija, tā palīdz tikt galā arī ar recidīviem pēc kādreizējām traumatiskām vēnu operācijām.

Esam attīstījuši jaunus skleroterapijas veidus, kombinējam to ar lāzerterapiju. Tāpat esam ieviesuši jaunu virzienu – estētisko vēnu ķirurģiju, kur tiek lietoti mazāki āķīši, turklāt dūrienus veicam nevis ar skalpeli, bet ar adatu. Kombinējot lāzermetodes, skleroterapiju un kompresijas terapiju, mums ir iespēja katram pielāgot optimālo ārstēšanas veidu. Turklāt «Vēnu pavasara» ietveros aprīlī visiem pirmreizējiem pacientiem būs 20% atlaide konsultācijai ar diagnostiku, tāpat arī 20% atlaide skleroterapijai un kompresijas zeķēm.



Uzmanību!

24. un 25. Maijā klīnikā notiks starptautisks apmācību pasākums flebologiem.



Ko iegūst Latvijas pacienti?

Pacienti, kuri „Vēnu pavasara” laikā vērsīsies pie mums klīnikā, ja vēlēsies, tiks atlasīti uz bezmaksas ārstēšanu. 25. maija Dr. Mauriņa vēnu klīnikas speciālisti kopā ar ārvalstu ekspertiem ārstēs 36 pacientus pilnīgi bez maksas. Tas būs gan ādas tīklojums, gan vēnu atzarojumu ķirurģiska ārstēšana, gan dažādu veidu skleroterapijas, gan lāzeroperācijas. Tas attieksies tikai uz tiem pacientiem, kuriem tiešām būs estētiskā indikācija un kuri vēlēsies bezmaksas ārstēšanu pie pasaules līderiem šajā jomā. Jebkurā gadījumā cilvēkiem ir laba iespēja, apmeklējot mūsu klīniku, saņemt bezmaksas ārstēšanu pie visatzītākajiem ekspertiem. Protams, ja pacientam vajadzēs konsultāciju, tā nebūs bez maksas, bet ārstēšana būs bezmaksas.



