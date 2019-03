Konkrēti analizēta kompleksās MMR vakcīnas (pret masalām, masaliņām un cūciņām) ietekme, un šis ir lielākais šāds pētījums pasaulē. Zinātnieki novēroja, sākot no gada vecuma, 657 461 bērnu, dzimušus no 1999. līdz 2010. gadam, noslēdzot pētījumu 2013. gada augustā. “Autisms ir vienādi sastopams bērniem, kas ir saņēmuši MMR vakcīnu, un kopumā 31 619 bērniem, kas nav,” teic Valsts serumu institūta vecākais pētnieks Anderss Hvīds. “Bet mēs varam redzēt, cik ļoti uzliesmojušas masalas Eiropā un Savienotajās Valstīs, un iemesls ir pretestība vakcīnām.”

Mīts, ka MMR vakcīna veicina autismu, pastāv jau 20 gadu, to radīja angļu mediķis Endrū Vekfīlds. Viņa pseidopētījumā bija aprakstīti tikai 12 bērni, turklāt vēlāk atklājās, ka pieciem, kas it kā bijuši veseli pirms potes saņemšanas, jau agrāk bija attīstības problēmas.

Vekfīlda kolēģi no šā atklājuma norobežojās, un to sākotnēji publicējušais respektablais medicīnas žurnāls The Lancet publikāciju pilnībā atsauca. Antivakcinācijas kustība līdzīgi reliģiskam fanātismam neprasa pierādījumus un vaino arī visas citas potes, ignorējot no difterijas, tuberkulozes un citām infekcijas slimībām mirušos nevakcinētos bērnus.