Bieži izskan arguments, ka Latvijā ir lielākas zāļu cenas nekā kaimiņvalstīs, tomēr bijusī veselības ministre norāda, ka tas nav precīzi, jo Igaunijā medikamentu cenas ir augstākas, bet, salīdzinot ar Lietuvu, Latvijā 75% zāļu cenas ir tādas pašas vai pat zemākas. Lietuvas kolēģi teikuši, ka viņus salīdzina ar Poliju, kur ir vēl zemākas cenas, piebilda Čakša.

Politiķe norādīja, ka Lietuva izvēlējās cita veida fiksētās piemaksas medikamentiem, un, kompleksi skatoties, arī Latvija to var darīt. Šī iemesla dēļ laikā, kad Veselības ministriju vadīja Čakša, tika sākts analizēt un domāt, kā to varētu mainīt. "Domāju, ka tas ir viens no ceļiem, īpaši lētākiem un dārgākiem medikamentiem," uzskata politiķe.

Runājot par Lietuvas pieredzi, Čakša skaidroja, ka kaimiņvalsts ir maksimāli visus medikamentus ielikusi kompensācijas sarakstā, jo tādējādi var dabūt zemāku cenu. Arī šo ieceri Čakša atbalsta, tomēr norāda, ka tās īstenošanai gan būtu nepieciešams "zināms naudas apjoms".

Pērn ieviests kompensējamo zāļu cenu "koridors" jeb maksimāli pieļaujamā cena līdzvērtīgas efektivitātes zālēm līdz 100% virs lētāko zāļu cenas, un medikamentiem, kuri pārsniedz šo robežu pērn un šogad cena jāsamazina par 20%. "Lietuviešiem nosacījumi bija bargāki, un par tiem atsauksmes ir dažādas, jo atsevišķi medikamenti viņu tirgu pameta. Mums pirmais solis bijis salīdzinoši veiksmīgs," uzskata Čakša.

Viņa norādīja, farmācija ir atsevišķs lauks, pie kura vien ir vērts strādāt. Čakša uzskata, ka veselības nozarē farmācija ir kā vēl viena atsevišķa sadaļa, un tā prasa "prāta lauzīšanu", lai saprastu, kuru sistēmu ieviest labāk.