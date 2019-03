Pirms ēšanas vai pēc? Kāpēc laiks, kad iedzer kādu konkrētu medikamentu, ir tik svarīgs

Kāpēc ir tabletes, kas jālieto pirms vai pēc ēšanas, un vispār – ko nozīmē tās lietot tukšā dūšā, vēl precīzāk, tukšā kuņģī?

Ja zāles lieto pirms ēšanas, piemēram, brokastīm, kad kuņģis pēc naktsmiera ir tukšs, tajā vēl nav sākusi izdalīties kuņģa sula un nekas no apēstā neietekmēs zāļu uzsūkšanos. Taču nedomā, ka norīsi tableti un tūlīt vari ķerties klāt brokastu sviestmaizei. Nē, ir jāpaiet apmēram 20–40 minūtēm, tikai pēc tam drīksti brokastot. Parasti tukšā dūšā iesaka lietot reizi dienā uzņemamās zāles un tādas, kas nekairina kuņģa gļotādu.

Ja zāles tukšā dūšā jālieto vairākas reizes dienā, tad tās lieto četras stundas pēc ēšanas, kad kuņģī vairs nav barības. Kas notiks, ja zāles tomēr nelietosi stundu vai pusotras pirms ēšanas? To aktīvā viela vienkārši neuzsūksies.

Pirms ēšanas lieto:

Antacīdos preparātus un medikamentus kuņģa čūlas ārstēšanai, žulti dzenošos līdzekļus, līdzekļus pret vēdera uzpūšanos un pret caureju – tad to iedarbība būs ātrāka un efektīvāka. Ja nekādi nav iespējams šīs grupas zāles iedzert pirms ēšanas, lieto tās pusotru stundu pēc ēšanas. Tādā gadījumā šo zāļu iedarbība būs ilgstošāka, taču vājāka.

Ēšanas laikā kopā ar uzturu lieto:

Gremošanas fermentus (palīdzēs labāk sagremot ēdienu), vēdera izeju mīkstinošus līdzekļus (to aktīvās vielas atbrīvojas gremošanas procesa laikā), piemēram, sennas lapu ekstrakta tabletes, krūkļa mizu, rabarbera sakni. Tā kā ēšanas laikā kuņģa sulā izdalās daudz skābes un tās pH ir ļoti zems, labi uzsūksies daži antiaritmiskie, bronholītiskie līdzekļi.

Tūlīt pēc ēšanas lieto medikamentus, kas kairina vai bojā kuņģa gļotādu

Piemēram, nesteroīdos pretiekaisuma preparātus, dažas ārstniecisko augu tējas (vītolu mizas, aveņu lapas).

Savukārt pēc ēšanas lieto medikamentus, kuru uzsūkšanos apēstā barība būtiski neietekmē

To iedarbība būs lēnāka, bet ilgāka. Piemēram, gremošanu veicinošie fermenti, negaršīgās zāles, kas mazina apetīti.



Neatkarīgi no ēšanas lieto medikamentus, kas neietekmē kuņģa un zarnu trakta darbību un nekairina to. Vai arī šo darbību neietekmē uzturs. Tie ir, piemēram, smadzeņu asinsriti uzlabojoši līdzekļi, bronhus paplašinoši un arī asinsspiedienu pazeminoši līdzekļi. Un visas zāles, ja ir neatliekama situācija, kad nav iespējams gaidīt.

SVARĪGI! Ja zāļu instrukcijā ir norāde “Jāieņem trīs reizes dienā”, tās nav jāpieskaņo brokastīm, pusdienām un vakariņām, bet gan jālieto ar astoņu stundu starplaiku!