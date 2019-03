Pētnieki no Pensilvānijas štata Lauksaimniecības zinātņu koledžas (Penn State’s College of Agricultural Siences) stāsta, ka viena porcija dienā, kas ir aptuveni 85 grami, nodrošina pietiekami spēcīgu efektu, lai zarnās ierosinātu pozitīvu ķēdes reakciju. Sēnes ļauj vairot īso ķēžu taukskābju daudzumu, kas regulē glikozes izstrādi organismā, un tas var labvēlīgi ietekmēt, pasargājot no otrā tipa cukura diabētu un citiem vielmaiņas traucējumiem.

Veseliem cilvēkiem insulīnu ražo aizkuņģa dziedzeris un tas palīdz šūnām saņemt glikozi. Taču cilvēkiem ar diabētu vai pirmsdiabēta stāvokli insulīns darbojas mazāk efektīvi, un glikoze netiek pareizi izmantota, kas var izraisīt sirds slimības un insultu.

Pētnieki apgalvo, ka šampinjoni darbojas kā prebiotisks līdzeklis, kas baro labvēlīgās baktērijas zarnās. Savukārt probiotiskās baktērijas papildina “labo” baktēriju klāstu.