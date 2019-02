Grīgs gan atzina, ka prognozes Eiropā par zāļu cenu pieaugumu ir dažādas, un katra ražotāja gadījums būtu jāvērtē individuāli.

Ierēdnis piebilda, ka zāļu cenu pieaugums būs atkarīgs no tā, kādas būs izmaksas ražotājam, turklāt to, vai zāļu cena palielināsies noteiks arī tas, cik uzņēmējam būs iespējams izmaksas segt no saviem avotiem, kā arī no tā, kādā stāvoklī bijis iepakojums līdz šim.

Jau ziņots, ka rīt, 9.februārī, 32 Eiropas valstīs spēkā stāsies jauna regula par zāļu verifikāciju, kas paredz, ka turpmāk medikamentu ražotāji marķēs visus zāļu iepakojumus ar unikālu kodu. Pirms medikamentu nodošanas pacientiem aptieku un ārstniecības iestāžu uzdevums būs tos pārbaudīt jeb verificēt. Regulas būtība ir - nodot pacientam ķēdes pēdējā posmā pārbaudītu un drošu medikamentu. Latvijā sistēmas ieviešanu nodrošina Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO).

Jaunā verifikācijas sistēma attieksies uz recepšu zālēm un vienu bezrecepšu medikamentu - omeprazolu. Sistēmas ieviešanai ir paredzēti arī pārejas noteikumi, jo visas zāles, kas būs saražotas līdz 2019.gada 9.februārim, drīkstēs pārdot un izlietot līdz to derīguma termiņa beigām.

Jauno zāļu drošuma pārbaudes sistēmas izveidi paredz Eiropas Savienības Viltoto zāļu direktīva un deleģētā regula, kas noteic detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma.

Medikamentu iepakojumi ar jauno drošuma pazīmi Latvijas tirgū varētu parādīties pēc trim mēnešiem, lēsa Grīgs.