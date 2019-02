Kādas tējas dzert vīrusu laikā?

Izmantojiet ēteriskās eļļas

Uzturiet savu dzīves telpu “vīrusu brīvu” ar ēteriskajām eļļām. Visaktīvākās eļļas, kas palīdz ierobežot vīrusu un mikrobu izplatību, ir eikalipta un no skujkokiem iegūtās ēteriskās eļļas.

Mazāk aktīvas ir mārsila un bazilika ēteriskās eļļas, bet tās padarīs telpu mājīgāku.

Krustnagliņu un ingvera ēteriskās eļļas radīs siltuma sajūtu.

Taču nelietojiet telpu aromatizācijai sveces, pat ne kā siltuma avotu aromlampai. Lai ēteriskās eļļas iztvaikotu, tām ir nepieciešama vienmērīga siltuma plūsma no krāsns vai radiatoriem un dabiska siltā gaisa izplatīšanās telpā!

! Kad uzturaties sabiedriskā vietā, vienmēr paņemiet līdzi kabatlakatiņu, kurā iepilinātas vismaz divas piles lavandas ēteriskās eļļas. Izsargāties ir vieglāk nekā slimot!

Dzeriet tējas. Daudz tēju!

1. Ja slimība tikko sākusies

Parasti vīrusa slimība sākās ļoti ātri, un ir svarīgi laikus to apturēt. Ja vēl nav paaugstinātas ķermeņa temperatūras, taču ir pirmsdrudža sajūta – sāp galva un kakls, ir saaukstēšanās “drebulis” un nogurums – ir steigšus jāstiprina organisms. Tādā gadījumā noderēs šāds tējas maisījums.

2 svara daļas kaltētu vīgriežu ziedu

2 svara daļas asinszāles

2 svara daļas mazā mārsila lakstu

2 svara daļas pelašķu lakstu ar ziediem

1 svara daļa trejkrāsu vijolīšu

1 svara daļa struteņu lakstu

Sajauciet drogas un 3 gramus maisījuma pārlejiet ar 250 ml verdoša ūdens. Nostādiniet 15 minūtes. Dzeriet pēc ēšanas pa pusglāzei (siltu).

Ja slinkums gatavot tēju…

Noderēs arī šāda recepte. Sagatavojiet maisījumu no trim ekstraktiem.

Sajauciet vienādās daļās ālantes saknes, asinszāles un mārsila spirta ekstraktus. Lietojiet pa 30 pilieniem siltā tējā vai ūdenī (neatkarīgi no ēdienreizes).

2. Ja ir klepus un temperatūra

Katrs vīruss uzvedas citādi, bet daudziem patīk elpceļi – tur tie rada nepatīkamas sajūtas: niezi un klepu, ko pavada augsta ķermeņa temperatūra un drudzis. Tādos gadījumos ieteicams šāds tējas maisījums (sajauciet augus vienādās daļās).

Kaltēti liepziedi

Asinszāle

Gaiļbiksīšu ziedi

Pelašķu laksti ar ziediem

Struteņu laksti.

Divus gramus maisījuma pārlejiet ar 250 ml verdoša ūdens. Nostādiniet 15 minūtes. Dzeriet pa vienai glāzei 3–4 reizes dienā neatkarīgi no ēdienreizes.

3. Ja ir klepus un stipri sāp kakls

Šādā gadījumā noderēs cits augu maisījums.

* 2 daļas asinszāles

* 2 daļas gaiļbiksīšu ziedu

* 2 daļas zemtekas lakstu

* 1 daļa māllēpju ziedu

Trīs gramus maisījuma pārlejiet ar 250 ml verdoša ūdens. Nostādiniet 15 minūtes. Lietojiet pa ⅓ glāzes 3–4 reizes dienā (neatkarīgi no ēdienreizes).

4. Ja ir “vēdera” vīruss

Rotavīrusa infekcija vai cits tā sauktais vēdera vīruss mūs padara grūtsirdīgus neatkarīgi no gadalaika. Svarīgi, lai cilvēks, kad viņam sākas caureja un vemšana, censtos atjaunot šķidruma daudzumu organismā. To var darīt ar vājām, nesaldinātām zāļu tējām. Sevišķi laba būs aveņu lapu tēja. To gatavo, divus gramus kaltētu aveņu lapu aplejot ar 250 mililitriem verdoša ūdens.

Lai uzlabotu pašsajūtu, var dzert tēju, kas pagatavota, vienādās daļās sajaucot šādus augus.

Viršu laksti

Tīruma kosas laksti

Ceļmallapas

Piparmētras

Auzu laksti

Trīs gramus sasmalcināta maisījuma pārlejiet ar verdošu ūdeni. Nostādiniet 20 minūtes. Izkāsiet. Dzeriet ik pēc stundas pa 1 ēdamkarotei, piedzerot klāt pusglāzi silta ūdens vai atšķaidītas aveņu vai upeņu sulas.

Lai radikāli uzlabotu stāvokli, sagatavojiet šādu maisījumu (sajauciet augus vienādās daļās).

Ozola mizas

Vītola miza

Ķimeņu sēklas

Četrus gramus maisījuma pārlejiet ar 250 ml verdoša ūdens. Sildiet ūdens peldē 20 minūtes, pusstundu nostādiniet un izkāsiet.

Dzeriet pa ⅓ glāzes 30 minūtes pirms ēšanas, bet var arī tukšā dūšā. Ieteicams piedzert minerālūdeni vai nesaldinātu dabīgo upeņu, aveņu vai dzērveņu sulu.