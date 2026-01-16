Talsu novadā aizliegts atrasties uz bīstamu iekšzemes ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus
Talsu novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likumu un izvērtējot iespējamos apdraudējumus iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, no 14. janvāra Talsu novada administratīvajā teritorijā ir noteikts aizliegums atrasties uz vairāku bīstamu iekšzemes ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.
Iedzīvotājiem atgādina, ka ledus bīstamības izvērtēšana ir katra paša atbildība.
Rīkojums (skat. zemāk) izdots, ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī to, ka daudzviet neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. Atsevišķās vietās ūdenstilpes ir purvainas, ar straumēm vai intensīvu cilvēku pārvietošanos, kas būtiski palielina negadījumu risku.
Rīkojums attiecas uz Talsiem, Stendi, Sabili, Valdemārpili un visiem novada pagastiem, tostarp uz ezeriem, dīķiem, upēm, grāvjiem un jūras piekrastes ūdeņiem (ūdenstilpju sarakstu skat. zemāk).
Pašvaldība atgādina, ka par atrašanos uz ledus vietās, kur tas ir aizliegts (noteikts, ka uz ledus var atrasties tikai, ja tā biezums ir vairāk par 10 cm), var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.
Iedzīvotāji, īpaši vecāki, aicināti būt atbildīgiem, neatstāt bērnus bez uzraudzības ūdenstilpju tuvumā un neuzkāpt uz ledus pat šķietami drošās vietās.
Ja redzat kādu ledū ielūzušu personu:
- zvaniet 112, dispečeram jānosauc adrese vai jāizskaidro, kā piebraukt pie notikuma vietas, jāatbild uz visiem dispečera jautājumiem;
- lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam apmēram no 2 – 5 metru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no otra jāatrodas 2 – 3 metru attālumā;
- izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz krastam.
Aicinām arī vecākus pārrunāt ar bērniem jautājumus par drošību pie un uz ūdenstilpēm ziemas sezonā, izskaidrojot, ko drīkst un nedrīkst darīt.