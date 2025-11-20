FOTO, VIDEO. "Mums ir Gauja, un mums vajag Vimbu!" Siguldieši ar plakātiem rokās pieprasa atjaunot amatā gāzto mēru
Ceturtdien, īsi pirms plānotās domes sēdes par jauna pašvaldības vadītāja ievēlēšanu, pie Siguldas pagasta Kultūras nama pulcējās iedzīvotāji, lai paustu atbalstu nesen no amata atbrīvotajam domes priekšsēdētājam Jānim Vimbam ("Siguldas novada partija").
Piketa dalībnieki, spītējot ziemīgajiem laikapstākļiem, pie ēkas rokās turēja plakātus, paužot savu nostāju pret domes vadības maiņu. Uz viena no lielformāta plakātiem lasāms sauklis: "Mums ir Gauja, un mums vajag Vimbu!", apspēlējot novada ģeogrāfisko simbolu un bijušā mēra uzvārdu. Citos plakātos lasāms lakonisks vēstījums: "Mēs par Vimbu...".
Siguldā notiek pikets saistībā ar norisēm Siguldas novada domē
Notikuma vietā ieradās arī pats Jānis Vimba, kurš sarunājas ar sanākušajiem atbalstītājiem un sniedz intervijas klātesošajiem plašsaziņas līdzekļiem.
Kā iepriekš informēja piketa organizētāji, protesta akcija pieteikta ar mērķi "protestēt pret varaskāri un politiskajām intrigām Siguldas novada domē". Viena no organizatorēm ir Agnese Petrovska, kura startēja pašvaldības vēlēšanās no "Siguldas novada partijas".
Vienlaikus Kultūras nama telpās pulcējas Siguldas novada domes deputāti un pašvaldības amatpersonas. Šodien plkst. 15 sasaukta domes sēde, kuras galvenais darba kārtības jautājums ir jaunā domes priekšsēdētāja ievēlēšana.
Jau vēstīts, ka Siguldas novada domes deputāti 13. novembrī nobalsoja par Vimbas atbrīvošanu no amata. Iesniegumu par neuzticības izteikšanu parakstīja septiņi Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta deputāti, kā arī četri Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta deputāti. Par atbrīvošanu nobalsoja 12 deputāti.
Politiski oponenti Vimbam pārmeta iedzīvotāju neapmierinātību ar viņa darbu, iekavētus ielu remontus, problēmas ar iepirkumiem, kā arī sadarbības trūkumu ar kolēģiem.
Savukārt Vimba savā uzrunā domes sēdē šos pārmetumus noraidīja, uzsverot, ka ir ieturējis konstruktīvu un uz risinājumu vērstu komunikāciju gan ar darbiniekiem, gan iedzīvotājiem. Viņš norādīja, ka bijis iesaistīts visos lielākajos novada attīstības jautājumos un uzskata pieprasījumu par atkāpšanos par nepamatotu.