Paldies, ka neesat vienaldzīgi! Ādažu pašvaldības policistu rīcība saviļņo vecākus, kuri steidz sūtīt pateicības
Ādažu policija sociālajā tīklā "Facebook" dalījusies ar sirsnīgu pateicības vēstuli, ko saņēmusi no kādas bērna mātes.
Kā teikts policijas paziņojumā, 3.novembra rītā vairāki skolēni, kā ierasts, bija ieradušies autobusa pieturā "Zušu ielā" Carnikavā, lai dotos uz mācībām Ādažos. Diemžēl izrādījās, ka autobusa kustības saraksts bija mainīts, un bērni, kuri par izmaiņām nezināja, palika pieturvietā.
Likumsargi iesaistījās situācijas risināšanā. "Gribu pateikt lielu paldies Ādažu novada pašvaldības policijas ekipāžai, kura braucot garām nebija vienaldzīga un nogādāja gan manus bērnus, gan vēl citus bērnus, kuri nebija vēl sazvanījuši vecākus, uz Ādažiem, lai netiktu kavētas mācību stundas," raksta kāda skolēna māte.
"Esam saņēmuši ļoti sirsnīgu ziņu no kādas mammas, kura dalījās ar notikušo (...). Mēs sakām sirsnīgu PALDIES par labajiem vārdiem un uzticēšanos!" norādīts policijas paziņojumā.