FOTO: Kā izskatās pirmais zemas īres maksas namā Jelgavā

Jelgavā svinīgi atklāts pirmais zemas īres maksas nams ar 58 dzīvokļiem, kas ir pirmā piecu stāvu koka karkasa ēka Latvijā.
Jau nākamnedēļ SIA «Jelgavas īres nami» sāks slēgt īres līgumus, un tuvākajā laikā uz to varēs pārcelties jaunie speciālisti, ģimenes ar bērniem un jelgavnieki, kuri reģistrējušies Jelgavas pašvaldības īres dzīvokļu reģistrā un par kuriem Dzīvokļu komisija atbilstoši nosacījumiem pieņēmusi lēmumu par tiesībām slēgt īres līgumu.
«Šī mūsu pilsētai ir ļoti nozīmīga diena. Šobrīd redzam, ka Jelgavā trūkst kvalificēts darbaspēks, līdz ar to šādi mājokļi ir eksistenciāli svarīgi, lai mēs piesaistītu jaunos speciālistus un ģimenes, un pilsēta turpinātu savu ekonomisko attīstību. Paldies visiem projektā iesaistītajiem – Eiropas Komisijai, Ekonomikas ministrijai, «Altum», bet jo īpaši SIA «Jelgavas īres nami», kas uzņēmās risku, lai realizētu šo projektu. Novēlu, lai izdodas īstenot arī turpmākos plānus, un jau pēc neilga laika šiem diviem īres namiem blakus Ganību ielā tiks uzcelti vēl divi,» tā Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis.
Šobrīd ir uzbūvēts un atklāts pirmais no diviem īres namiem – moderna un energoefektīva piecstāvu dzīvojamā māja ar 58 dažādu izmēru dzīvokļiem, kuros ir nodrošināta pilna iekšējā apdare, santehnika, kā arī virtuves mēbeles un iekārtas. SIA «Jelgavas īres nami» turpina būvēt arī otru īres namu, kas tāpat kā pirmā māja tiek celta, izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju, – tā tiek montēta no gatavām modulārajām koka konstrukcijām, kas tiek ražotas SIA «ReBalt Modular Systems» Tukumā. Otrās mājas būvniecību paredzēts pabeigt pavasarī, un tad vēl 58 dzīvokļi tiks piedāvāti izīrēšanai jelgavniekiem.
Atklājot īres namu, svētku reizē mājas pagalmā iestādīti seši pīlādži kā ģimeņu miera un laimes simbols, kā arī īpaši sveikti pirmie īrnieki – jauno speciālistu, jelgavnieku Ļeontjevu ģimene, kas jaunajā namā īrēs trīsistabu dzīvokli ar balkonu ēkas trešajā stāvā.
Pirmajā īres namā iespēja īrēt dzīvokli līdz šim piešķirta jau 55 personām. Tas nozīmē, ka jelgavnieku interese ir liela un pirmajā mājā vēl varētu būt pieejami tikai daži divistabu dzīvokļi. Savukārt uz dzīvokļiem otrajā mājā Jelgavas pašvaldības īres dzīvokļu reģistrā jau reģistrējušies 53 iedzīvotāji.
«Aktivitāte apliecina, ka īres namu būvniecības programma Latvijā ir ļoti būtiska. Ja pašvaldība spēj nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, ekonomiski aktīvi cilvēki ir gatavi pārcelties uz dzīvi reģionos. Par iespēju īrēt dzīvokli mājā Jelgavā interesi ir izrādījušas arī jaunas ģimenes no Rīgas, kas ir gatavas kļūt par jelgavniekiem,» akcentē SIA «Jelgavas īres nami» valdes loceklis Jānis Lagzdiņš, piebilstot, ka tas vien apliecina, ka īres namu būvniecībai reģionos ir jāturpinās.
Šobrīd SIA «Jelgavas īres nami» ir iesniegusi projekta pieteikumu par vēl divu īres namu būvniecību Jelgavā šajā programmā. Ja projekts tiks atbalstīts, uzņēmums plāno Ganību ielā turpināt attīstīt īres namu būvniecību, uzceļot vēl divas mājas, kurās katrā būs 59 īres dzīvokļi.
«Zemas īres mājokļu programma ir būtisks pienesums Latvijas reģionu stiprināšanā un attīstībā. Ar ES Atveseļošanas fonda un valsts atbalstu Jelgavā tapusi mūsdienīga ēka, kas nodrošinās stabilu pamatu daudzām ģimenēm. Projekts sniedz gan tūlītējus ieguvumus vietējiem iedzīvotājiem, gan ilgtermiņa pozitīvo ietekmi – stimulējot darbaspēka piesaisti un ekonomisko aktivitāti reģionā. Mājokļu pieejamība ir izaicinājums visā Eiropā, tāpēc gaidāms, ka Eiropas Komisija risinās šo jautājumu arī nākotnē. Līdztekus jāturpina uzlabot esošo ēku efektivitāti, īstenojot mājokļu siltināšanas un renovācijas projektus,» tā atklāšanas pasākumā uzsvēra Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norādīja, ka pieejams un kvalitatīvs mājoklis ir pamats spēcīgai sabiedrībai un konkurētspējīgai ekonomikai. «Jelgavas īres māju projekts ir lielisks piemērs, kā valsts, pašvaldība un uzņēmēji kopā var risināt mājokļu trūkuma problēmu, radot drošu un pieejamu dzīvesvietu cilvēkiem, kuri strādā, audzina bērnus un veido savas pilsētas nākotni,» tā ministrs.
Attīstības finanšu institūcijas «Altum» valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš papildināja, ka ar «Altum» atbalstu Latvijas reģionos šobrīd top jau deviņas zemas īres mājas, kurās kopā būs vairāk nekā 500 dzīvokļi. «Divi īres nami ir pabeigti Valmierā, šodien atklāts īres nams Jelgavā, savukārt procesā vēl ir projekti Bauskā, Ventspilī, Cēsīs, Alūksnē, Smiltenē un Ādažos. Šobrīd ir liela interese par īres māju būvniecību arī no citām pašvaldībām un tas ļauj ar pārliecību teikt, ka ar šīs valsts atbalsta programmas palīdzību Latvijā ir iekustējusies ļoti gaidītā zemas īres izmaksu mājokļu izveide reģionos,» tā R.Bērziņš.
Jāatgādina, ka dzīvokļi īres namos tiek izīrēti mājsaimniecībām, kas reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu «Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā» kārtībai, prioritāri – kvalificētu speciālistu piesaistei pilsētā un ģimenēm, kurām līdz šim nebija iespējas reģistrēties īres dzīvokļu reģistrā.
Divu īres namu būvniecībai SIA «Jelgavas īres nami» piesaistīja attīstības finanšu institūcijas «Altum» finansējumu 10,31 miljona eiro apmērā, un tas tiek nodrošināts ar Atveseļošanas fonda finansiālo atbalstu, bet projekta kopējās izmaksas ir 13,13 miljoni eiro. Šī programma nodrošina aizdevumu dzīvojamo īres māju būvniecībai reģionos ar mērķi veicināt mājokļu pieejamību mājsaimniecībām par pieejamu īres cenu. Valsts turpina šīs programmas īstenošanu, šogad programmai piešķirot vēl gandrīz 45 miljonus eiro.