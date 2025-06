Aktīvās atpūtas cienītājiem Jūrmala piedāvā ūdens priekus, piedzīvojumus un purva takas

Tiem, kas tikuši ārā no purva, Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks piedāvā gan veikborda un ūdensslēpošanas aktivitātes, gan nesteidzīgus SUP un airu laivu braucienus pa Lielupi. Bērnu laimes zeme “Līvu akvaparks” ir viens no lielākajiem ūdens atrakciju parkiem Ziemeļeiropā un piedāvā iekštelpu baseinu un slīdkalniņu zonu, kā arī vasaras pludmali zem klajas debess.