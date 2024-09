Pie Preiļu robežas plāno izbūvēt jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksu

Darbība paredzēta Preiļu pagastā, nekustamajā īpašumā "Rietumi". Darbības vieta robežojas ar Preiļu robežu un atrodas uz dienvidrietumiem no pilsētas centra, proti, otrpus Rietumu ielai. 500 metru attālumā no kompleksa teritorijas, mērot no tuvākās dzīvnieku novietnes, reģistrētas trīs dzīvojamās mājas. Savukārt aptuveni 360 metru attālumā austrumu virzienā no kompleksa teritorijas atrodas tuvākās savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās apbūves un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Tuvākās sabiedriskās ēkas atrodas Preiļos.