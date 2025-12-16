Kāpēc piparkūkas cept uz apgrieztas pannas? Lauris Aleksejevs atklāj savus virtuves noslēpumus
Gatavojoties svētkiem, virtuvei nevajadzētu kļūt par vietu, kur namamāte pavada visu vakaru nogurusi un sakarsusi. Tieši uz to "Maxima" rīkotajā kulinārijas meistarklasē aicināja šefpavārs Lauris Aleksejevs, demonstrējot praktiskus risinājumus, kā sagatavot svētku galdu gudri un bez liekas steigas.
Meistarklasē, kurā piedalījās arī mammamuntetiem.lv redakcija, šefpavārs vienlaikus pagatavoja trīs kārtu maltīti – vieglus salātus, kārtainās mīklas pīrādziņus ar sēņu un siera pildījumu, kā arī pavisam vienkāršu desertu. Galvenais uzsvars bija uz to, ka svētku dienā nav jāstāv pie plīts no rīta līdz vakaram.
Lauris mudināja nebaidīties izmantot kvalitatīvus gatavos produktus jeb pusfabrikātus. Meistarklasē izmantotais "Well Done Premium" sortiments, pēc viņa teiktā, ļauj galdā celt izsmalcinātus ēdienus ar minimālu piepūli – atliek tos tikai uzsildīt cepeškrāsnī, kamēr saimnieki var baudīt sarunas un glāzi vīna kopā ar viesiem.
Viens no vienkāršākajiem padomiem uzkodu pasniegšanā – liels uzkodu dēlis. Uz tā var brīvi izkārtot sierus, gaļu, augļus, dārzeņus, pievienot apceptas brusketas, dažādas smēriņas, pastētes un olīvas. Šāda pašapkalpošanās ļauj viesiem justies brīviem, bet namamātei – nebūt piesietai virtuvei.
Vēl viens būtisks ieteikums – pēc iespējas vairāk gatavot cepeškrāsnī, nevis uz plīts. Tas samazina stresu un ļauj izvairīties no nepārtrauktas maisīšanas un pieskatīšanas.
Daži Lauris Aleksejeva virtuves knifi
Izrādās, daudzi nevēlas ēst fuetes desas apvalku. Lai to viegli noņemtu, šefpavārs iesaka desu uz brīdi paturēt zem karsta tekoša ūdens, pēc tam apvalku iegriezt un vienā gabalā novilkt nost. Rezultātā desa ir gatava griešanai bez liekas knibināšanās.
Lai kārtainās mīklas izstrādājumi, piparkūkas vai cepumi izdotos patiešām kraukšķīgi, svarīgi nodrošināt karstā gaisa cirkulāciju. Tā kā parastās cepešpannas ir ar maliņām, risinājums ir pavisam vienkāršs – pannu apgriezt otrādi un cept uz tās plakanās apakšpuses.
Savukārt tiem, kam panettone jeb itāļu Ziemassvētku kēkss šķiet pārāk sauss, Lauris piedāvā ātru risinājumu: sagriezt kēksu horizontālās kārtās, kā biskvītu, katru kārtu pārklāt ar iecienītu krēmu, apsmērēt visu kūku, apbērt ar riekstiem un uz pāris stundām ievietot ledusskapī. Rezultātā – vienkārša, bet svētkiem piemērota kūka.
Šefpavāra galvenais vēstījums ir skaidrs – mūsdienās nav jācenšas visu gatavot no nulles. Gudri izvēlēti risinājumi ļauj vairāk laika veltīt cilvēkiem, nevis katlam uz plīts.