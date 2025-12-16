Kucēns zem eglītes - dāvana, kas var pārvērsties sāpīgā kļūdā
Ziemassvētku laikā mēs gribam iepriecināt savus tuvos ar kaut ko patiešām sirsnīgu, mīļu un atmiņā paliekošu. Kas gan var būt jaukāks par mazu kucēnu vai kaķēnu “zem eglītes”? Taču realitātē mājdzīvnieks ir kas vairāk par dāvanu – viņš nav ne rotaļlieta, ne svētku atribūts. Dzīvnieks ir ilgtermiņa pienākums un lēmums, kam jābūt rūpīgi izsvērtam, jo uzdāvinātais pārsteigums kļūst par nozīmīgu ģimenes sastāvdaļu.
Kad mīlulis ģimenē nonāk nejauši
Šogad If Apdrošināšanas veiktā aptauja atklāja, ka Latvijā 32 % suņu vai kaķu īpašnieki savu mīluli ir saņēmuši kā dāvanu, un tas liek aizdomāties, cik daudzi no šiem gadījumiem bija pārdomāti, bet cik – spontāni pārsteigumi, kuru sekas vairs nav tik vieglas un patīkamas kā pati dāvināšanas ideja. Liela daļa mīluļu ģimenēs nonāk bez rūpīgas sagatavošanās un apspriešanas. Tas palielina risku, ka dzīvnieks var tikt uztverts kā īslaicīgs iepriecinājums, nevis kā atbildīgs lēmums, par kuru jārūpējas gadiem.
Mājdzīvnieks nav rotaļlieta
Dzīvnieks mūsu dzīvē ienāk kā jauns ģimenes loceklis, nevis kā skaists mirklis svētku vakaram. Ikviena dzīvība prasa laiku, uzmanību un emocionālu iesaisti. Bieži vien, pasniedzot šādu pārsteigumu, rodas problēma – cilvēks, kurš kļūst par saimnieku, patiesībā nav gatavs uzņemties atbildību un nav izsvēris savas iespējas un apdomājis dzīvesveida piemērotību. Rezultātā dzīvnieks var nonākt vidē, kas tam nav piemērota. Vēl sliktāka ir situācija, ja jaunais saimnieks atsakās turpināt rūpēties par mājdzīvnieku – mīlulis var tikt atrauts no nesen iepazītās ģimenes, kurā jau paguvis iejusties, un ir spiests no jauna iepazīt citu vidi un jaunu ģimeni vai nonākt patversmē. Nokļūstot jaunos apstākļos, dzīvnieks izjūt stresu. Viņa pievienošanās ģimenei, kura tam nav bijusi gatava, var radīt emocionālu traumu.
Praktiskie apsvērumi, rūpējoties par dzīvnieku – izmaksas, laiks un vide
“Lēmums par mīluļa uzņemšanu mājās ietver daudz vairāk nekā tikai sajūsmu. Mājdzīvniekam vajadzīgas regulāras vetārsta vizītes, vakcinācijas, kvalitatīva barība, aprīkojums pastaigām un izbraucieniem, apmācības, rotaļlietas, kopšana un dažkārt arī speciālistu palīdzība. Tās ir papildu izmaksas un pienākumi, kurus neviens pārsteiguma saņēmējs nevar objektīvi izsvērt brīdī, kad viņam pasniedz šādu īpašu dāvanu,” norāda If Mājdzīvnieku apdrošināšanas produkta vadītāja Ilze Roce.
Eksperte uzsver, ka ne mazāk svarīgi ir tas, vai jaunajam suņa saimniekiem ir laiks, lai būtu kopā ar savu mīluli. Rūpējoties par suni, būs jāpielāgo pastaigu režīms, apmācības un kopīgas aktivitātes, bet, ja nepieciešams aprūpēt kaķi, jānodrošina kopšana, izklaidējošas nodarbes, kā arī droša telpa, kur kaķis var justies mierīgi un netraucēti. Ja ģimene nav gatava pielāgot savu ikdienu, mājdzīvnieks cietīs.
Pirms kļūstam par saimniekiem, jāapdomā arī tas, cik daudz laika pavadīsim mājās, kam dzīvnieku uzticēsim, ja dosimies ceļojumā vai kā rīkosimies, ja, piemēram, kādam no mājiniekiem parādīsies alerģija pret mīluli. Patversme nav paredzētas kā nākamais risinājums aiz nespējas pildīt saistības pret dzīvnieku – tā ir pēdējā patvēruma vieta, nevis ērts risinājums mirkļa impulsam.
Patversme adopcijas svētku laikā ierobežo, bet pieņem atbalstu
Šī iemesla dēļ dzīvnieku patversme “Labās mājas” dzīvniekus svētku laikā adopcijai neizsniedz. Tas ir lēmums, kas izriet no ilggadējas pieredzes: pārsteiguma dāvinājumi bieži beidzas ar vilšanos un rūpēm, kas galu galā uzgulst arī patversmēm. Tomēr tas nenozīmē, ka svētku laikā nav iespējams iepazīties ar dzīvniekiem un izdarīt kādu labu darbu. Ja Ziemassvētkos vēlies veikt kādu sirsnīgu žestu, vienmēr pieejamas alternatīvas:
- iespējams doties pastaigās ar patversmes suņiem (ja ir nokārtota brīvprātīgā palīga apliecība);
- ziedot naudu dzīvnieku uzturēšanai;
- sagādāt patversmei trūkstošās lietas dzīvnieku labklājībai;
- iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Piedāvātie varianti ļaus uzdāvināt sev vai tuvajiem atmiņā paliekošu pieredzi, nevis dzīvu radību. Šādi žesti ir ne mazāk sirsnīgi, tie ir daudz atbildīgāki. Iepazīstot dzīvniekus, piemēram, kopīgās pastaigās, iespējams, vēlāk būsi gatavs pārdomātam lēmumam par adopciju.
Ja lēmums ir rūpīgi izsvērts
Protams, ir gadījumi, kad jauna drauga ienākšana ģimenē, ir pārdomāts lēmums, kas notiek tieši svētku laikā. Ja visas praktiskās nianses ir apspriestas un pienākumi izrunāti laikus, svētki var kļūt par simbolisku brīdi jaunam sākumam.
Brīžos, kad ģimenē pievienojas mājdzīvnieks, ir svarīgi apdomāt arī to, kā nodrošināt mīlulim vislabāko aprūpi, kas palīdz segt neparedzētus izdevumus un sniedz drošības sajūtu. If Mājdzīvnieku apdrošināšana palīdz atlīdzināt izmaksas par neparedzētiem veterinārārsta apmeklējumiem slimības vai traumas gadījumā.