Šefpavāra Laura Aleksejeva "Well Done Premium" izlase: delikateses, kas padarīs svētkus īpašus
Dāvināt saviem mīļajiem delikateses ir pārdomāta izvēle – tā ne tikai izrāda rūpes, bet arī satuvina, jo gardumus bieži vien var baudīt kopā, pārvēršot dāvanu par kopīgu pieredzi. Lai iedvesmotu sakomplektēt gastronomisku dāvanu, šefpavārs Lauris Aleksejevs kopā ar “Maxima Latvija” sagatavojis ceļvedi dāvanas izvēlē no privātā zīmola “Well Done Premium” produktu klāsta, kas svētkus pārvērtīs par kopīgu garšu piedzīvojumu.
““Well Done Premium” izlase ir domāta tiem, kas vēlas svētkus padarīt īpašus ar gardām un pārdomātām dāvanām. Katrs produkts ir izvēlēts tā, lai priecētu gan garšu, gan vizuāli – no svētku uzkodām līdz saldumiem un pat gataviem pamatēdieniem. Izlases ekskluzivitāti piešķir tas, ka tā ir pieejama limitētu laiku, padarot katru dāvanu par unikālu un īpašu pieredzi. Šos piecus produktus esmu atlasījis, lai iedvesmotu, kā iepriecināt savus tuvākos ar garšu, kas paliks atmiņā,” stāsta šefpavārs Lauris Aleksejevs.
“Well Done Premium” Čedaras siers:
Čedaras siers ir garšīgs un daudzveidīgs produkts, ko var baudīt dažādos veidos. Lai to pasniegtu, sieru ieteicams sagriezt mazās kumosa lieluma daiviņās un vienmēr piedāvāt viesiem istabas temperatūrā – pārāk auksts tas zaudēs aromātu un būs pārāk ciets, bet pārāk silts – kļūs taukains un mīksts. Čedaras siers lieliski sader ar krekeriem, maizi, augļiem un riekstiem, padarot to par neaizvietojamu svētku uzkodu platēs.
“Well Done Premium” Panettone ar citronu krēma pildījumu:
Panettone ir itāļu saldā maize jeb augļu kūka un tradicionāli tiek gatavota un baudīta Ziemassvētkos. Tā ir viena no senākajām un klasiskākajām saldajām receptēm, kas joprojām saglabā savu popularitāti svētku laikā. To var baudīt gan ar ievārījumu, gan medu, gan sviestu, un pat kombinēt ar izsmalcinātu zosu aknu pastēti. Lai Panettone atklātu savu pilnīgo garšu, to ieteicams turēt istabas temperatūrā vai viegli uzsildīt cepeškrāsnī 5-10 minūtes 150-160 grādos. Pēc tam atliek vien pasniegt un izbaudīt kopā ar dažādajām piedevām.
“Well Done Premium” kartupeļu čipsi ar trifelēm:
Trifeļu kartupeļu čipsi ir īsts gardēžu kārums – kraukšķīgi, aromātiski un ar izsmalcinātu trifeļu garšu, kas padara tos par īpašu uzkodu ikvienos svētkos. Tie lieliski sader ar krēmīgām mērcēm vai maskarpone bāzes dipiem, izceļot to garšu. Tie arī labi sader kopā ar sieriem, piemēram, Parmezānu, Brī vai nogatavinātu Čedaru, kā arī ar glāzi viegla baltvīna vai dzirkstoša rozā vīna. No šiem čipsiem nevarēs atteikties ne bērni, ne pieaugušie.
“Well Done Premium” smēriņu izlase:
“Well Done Premium” smērīņu izlase piedāvā vairākas izsmalcinātas un arī neierastas garšas, kas noderēs gan svētku galdam, gan dāvanām. Piemēram, tomātu un rikotas siera smēriņš ir maigs, viegli saldens un lieliski piemērots brusketēm, krekeriem vai tikko izceptai bagetei. Sēņu smēriņš ar samu ir izteiksmīgāks un interesatākais no pieejamā klāsta – jo tādu garšu salikumu noteikti nav ēdis ikviens. Savukārt artišoku smēriņš piešķir ēdieniem Vidusjūras raksturu. Tas lieliski sader ar grauzdētām maizītēm vai kā bāze elegantām kanapē uzkodām. Visi “Well Done Premium” smēriņi ir gatavi lietošanai un lieliski piemēroti situācijām, kad nepieciešams ātri, bet izsmalcināti sagatavot uzkodu galdu.
“Well Done Premium” konservētas mizotas persiku pusītes sīrupā
Konservētas mizotas persiku pusītes sīrupā ir universāla un salda delikatese, kas lieliski sader ar vaniļas saldējumu, kā arī var papildināt tartes, kūkas un pat panna cotta. Tos var izmantot arī salātos kopā ar rukolu, siera kubiņiem un riekstiem, vai pasniegt vienkārši kā saldu uzkodu uz svētku galda. To maigā, sulīgā garša un vizuāli pievilcīgais iepakojums padara persikus par ideālu dāvanu un svētku piedevu.