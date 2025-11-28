Dēļu taka kalnainā pagalmā.
Ideja no mājas Piebalgā: dēļu taka kalnainā pagalmā
Ja reljefs ap māju ir izteikti slīps un paugurains, var būt grūtības gan ar staigāšanu, gan taku ierīkošanu. Praktisku un vienlaikus estētisku risinājumu iesaka māksliniece Dzintra Vilks, kurai lauku mājās Vidzemes pakalnos šī bija aktuāla problēma.
Tekstilmāksliniece Dzintra Vilks savā bijušajā lauku mājā Piebalgā nogāzē, kas ved uz dīķi, bija izveidojusi biezu dēļu taku ar pakāpieniem, kas izvietoti pamīšus cits virs cita. Dēļi ir 60 cm plati un pusotru metru gari, un staigāšana pa tiem ir gana ērta. Lai taku varētu izmantot arī diennakts tumšajā laikā, gar tās malām izvietoti gaismas objekti.