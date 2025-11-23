Iedzīvotāji prasa pārmaiņas: Saeima skatīs iniciatīvas par dzīvnieku tiesībām dzīvot
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē trešdien, 26. novembrī, tiks vērtētas divas iedzīvotāju iniciatīvas, kas vērstas uz dzīvnieku tiesību aizsardzību, liecina komisijas sēdes darba kārtība.
Platformā "manabalss.lv" savākti vairāk nekā 22 000 parakstu iniciatīvai "Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne".
Iniciatīvas pamatā ir priekšlikums grozīt Civillikumu, tajā paredzot, ka "dzīvnieki nav manta, bet gan dzīvas būtnes". Tās iesniedzēja Marta Mackeviča atsaucas uz citu valstu praksi, kur šāds regulējums jau pastāv, un uzsver tā nepieciešamību arī Latvijas tiesību telpā.
Tāpat Saeimas komisijā tiks vērtēta iedzīvotāju parakstītā iniciatīva par dzīvnieku tiesībām dzīvot. Ar iniciatīvu rosinātas izmaiņas Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas cita starpā nosaka nosacījumus dzīvnieku eitanāzijai. Pašreizējā redakcija paredz, ka klaiņojošam dzīvniekam 14 dienu laikā nav atrasts iepriekšējais īpašnieks vai jauns turētājs. Tāpat spēkā esošais regulējums nosaka, ka 30 dienu laikā pēc lēmuma par dzīvnieka konfiskāciju neizdodas atrast tam jaunu īpašnieku.
Iniciatīvas autori piedāvā pagarināt šos termiņus līdz 60 dienām, dodot patversmēs nonākušiem fiziski veseliem dzīvniekiem lielāku iespēju atrast jaunu mājvietu. Tas nozīmētu, ka pašvaldībām būtu pienākums rūpēties par šiem dzīvniekiem nevis 14 vai 30 dienas, bet 60 dienas.
Paredzēts, ka komisijas sēde sāksies plkst. 12.