Līgatnes dabas takās nakts pārgājienos varēs iepazīt dzīvnieku dzīvi tumsā
Dabas aizsardzības pārvaldes Līgatnes dabas takas 6. decembrī aicina piedzīvojumu un dabas mīļotājus uz tradicionālo ziemas izziņas pasākumu “Satiec zvērus tumsā”.
Gidu vadībā paredzēti četri pusotru stundu ilgi un aptuveni 3,5 kilometru gari pārgājieni plkst. 17.00, 17.30, 18.00 un 19.00. Katrā pārgājienā varēs doties līdz 30 dalībniekiem.
Pēc pārgājiena dalībniekiem būs iespēja sasildīties dančos kopā ar folkloristi Aigu Auziņu, tāpat ikvienu gaidīs silta tēja, bet par papildu maksu varēs iegādāties zupu un siltinošus dzērienus.
“Lai gan ziemas vakaros cilvēki labprātāk paliek siltumā, dzīvnieki savvaļā tieši šajā laikā kļūst aktīvāki – iznāk no migām un slēptuvēm, meklē barību un iezīmē teritorijas. Tāpēc jau tradicionāli diennakts tumšajā laikā rīkojam pasākumu “Satiec zvērus tumsā”, aicinot ciemos uz dabas takām, lai organizētos pārgājienos lukturīšu gaismā un papildu apgaismojuma apstākļos vērotu dabas taku iemītniekus. Tā ir iespēja droši piedzīvot meža nakts burvību un ierastās ainavas ieraudzīt pavisam citā noskaņā,” pauž pārvaldes Līgatnes dabas taku vadītājs Ilmārs Radziņš.
Viņš piebilst, ka ziema ir īpaši piemērots laiks dabas un dzīvnieku iepazīšanai tumsā – koki un krūmi nometuši lapas, atsedzot dzīvnieku slēptuves un ļaujot tos vieglāk pamanīt. Turklāt tā kā dienas ir īsas un tumsa iestājas agri, arī ģimenes ar maziem bērniem var pievienoties pārgājienam. Maršruts plānots pa izgaismotām, labiekārtotām takām, tādēļ būs piemērots bērniem, kuri jau staigā patstāvīgi, taču reljefa dēļ nebūs veicams ar bērnu ratiem.
Dalībniekiem ieteicams ģērbties silti un ērti, izvēloties laikapstākļiem piemērotu apģērbu un apavus. Rūpējoties par savu un ģimenes locekļu drošību, kā arī iespējām tumsā saskatīt pēc iespējas vairāk meža iemītnieku, katram pārgājiena dalībniekam ieteicams ņemt līdzi savu lukturīti labākai redzamībai.
Šis būs pirmais šīs sezonas pārgājienu sērijas “Satiec zvērus tumsā” pasākums. Šādi pasākumi plānoti arī janvārī un februārī.