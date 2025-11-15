Vairums iedzīvotāju uzskata, ka dzīvnieku patversmēm nepieciešams valsts atbalsts
Ziemas mēneši dzīvnieku patversmēm ir visgrūtākie – trūkst barības un nodrošinātu apstākļu, kur pārziemot. Ikviens, kurš atceras par četrkājainajiem draugiem un dalās ar nepieciešamo, palīdz saglabāt dzīvību un cerību.
70% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dzīvnieku patversmes būtu jāfinansē no valsts budžeta, lai nodrošinātu pamestajiem dzīvniekiem ilgtermiņa aprūpi un dzīves kvalitāti, liecina modes un izklaides centra "Rīga Plaza" veiktā aptauja*. Kampaņas “Sasildi ķepaiņus!” laikā tika ziedotas Slokas dzīvnieku patversmes iemītniekiem praktiskas lietas – suņiem un kaķiem – kvalitatīva barība, našķi, pavadas, rotaļlietas un noderīgi tekstilizstrādājumi.
Ziedojumu vākšanas vietā bija izvietota fotoizstāde ar Slokas dzīvnieku patversmes ķepaiņu attēliem, kuri vēl joprojām meklē mājas. No foto izstādes dzīvniekiem savas mājas gaida sirsnīgā Donna, labsirdīgā Veča, maigais Kukis, rotaļīgais Rokijs, enerģiskais Pirāts, mīļais Beilijs, mierīgā Dži-Dži, patstāvīgais Riko. Patversmē joprojām ir daudz ķepaiņu, kur katrs no viņiem sapņo par vietu, ko saukt par mājām – siltām, drošām un mīlestības pilnām. Kopumā patversmē ir 30 suņi un18 kaķi, un ikviens no viņiem ir gatavs kļūt par uzticamu draugu un ģimenes locekli kādam, kurš atvērs savu sirdi.
“Suņi un kaķi nenonāk patversmēs, lai paliktu. Mērķis katram no tiem iespējami ātrā laikā atrast jaunu vietu, ko saukt par mājām. Un šo varam realizēt tikai, ja darbojamies kopā,” saka Slokas dzīvnieku patversmes vadītājs Oskars Mellers.“Prieks redzēt, ka Latvijā ir cilvēki, kuri gatavi darīt sirds siltus darbus un iesaistīties vienota mērķa vārdā! Paldies tiem, kas dara un organizē šādas aktivitātes. Paldies ikvienam, kurš ziedoja dzīvniekiem noderīgas lietas. Paldies katram, kurš dod vai palīdz atrast mājas patversmē mītošajiem ķepaiņiem.”
“Rīga Plaza” un Slokas dzīvnieku patversme aicina sabiedrību arī turpmāk ziedot, palīdzēt un sniegt sirsnīgu atbalstu tiem, kuri paši par sevi nevar parūpēties. Katrs ziedojums – vai tā būtu barība, segas, rotaļlietas, medikamenti vai finansiāls atbalsts – nozīmē daudz katram patversmes iemītniekam. Ikvienam ir iespēja palīdzēt ne tikai ar finansiāliem un praktiskiem ziedojumiem, bet doties ciemos uz patversmi, kur var izvest pastaigā suņus, iepriecināt viņus ar našķiem. Katrs labais darbs, lai cik mazs tas šķistu, sniedz lielu prieku un uzlabo dzīvi tiem, kas ik dienu gaida cilvēka uzmanību un mīlestību.
“Dzīvnieki patversmēs, lielākoties, ir cilvēku vieglprātības un bezatbildības rezultāts. Dzīvnieks nav “Ziemassvētku dāvana” vai slēpes, kas, kad apnīk, noliekamas garāžā vai izmetamas miskastē! Tāpat kā bērniņa ienākšana ģimenē, arī mājdzīvnieka iegādei ir jābūt pārdomātai, jo tā ir atbildība par četrkājaino draugu līdz viņa pēdējam elpas vilcienam. Mēs pateicamies ikvienam, kurš atbalsta “Sasildi ķepaiņus!” iniciatīvu. Cilvēki, kuri iesaistās, ir apliecinājums tam, ka labais pastāv. Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām! Un ticiet man – neviens jūs negaida mājās tik ļoti kā jūsu suns,” saka “Rīga Plaza” vadītāja Irīna Toropova.
* Aptauju šī gada oktobra sākumā veica “Rīga Plaza” sadarbībā ar pētījumu uzņēmumu “Norstat”, aptaujājot vairāk nekā 1000 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.