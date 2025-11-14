Iedzīvotāji Daugavpilī nodevuši vairāk nekā 200 tonnas bioloģiski noārdāmo atkritumu
No 1. līdz 9. novembrim Daugavpilī norisinājās ikgadējā “Zaļās masas” savākšanas akcija, kuras laikā iedzīvotāji nodeva vairāk nekā 238 tonnas bioloģiski noārdāmo atkritumu, veicinot pilsētas sakoptību un vides ilgtspēju. Salīdzinot ar pagājušo gadu, savākto atkritumu apjoms pieaudzis par aptuveni 25 tonnām, liecinot par iedzīvotāju aktīvu līdzdalību.
Lai nodrošinātu ērtu un “zaļas masas” nodošanu, vairākās pilsētas apkaimēs tika izvietoti speciāli konteineri, kuros iedzīvotāji nogādāja bioloģiski noārdāmos atkritumus – koku lapas, nopļauto vai sauso zāli un krūmu zarus, kas radušies pašvaldībai piederošo pieguļošo teritoriju sakopšanas laikā. Savāktā zaļā masa tiek nogādāta uz bioloģisko atkritumu pārstrādes laukumu, kur tā tiek kompostēta un izmantota kā videi draudzīgs resurss.
Daugavpils pašvaldība “Zaļās masas” savākšanas akciju rīko divas reizes gadā, pavasarī un rudenī. Iniciatīvas mērķis ir veicināt pilsētas sakoptību un vides ilgtspēju, samazinot bioloģisko atkritumu nonākšanu poligonā.
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde pateicas visiem iedzīvotājiem par atsaucību un līdzdalību, kā arī aicina arī turpmāk piedalīties līdzīgās iniciatīvās, lai kopīgi rūpētos par tīru, sakoptu un zaļu pilsētvidi.