Nodzeltējušas lapas.
Viena Vide Visiem
Šodien 14:03
Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas Ķekavas novadā būs atvērtas līdz decembrim
Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas šogad būs atvērtas līdz 1. decembrim, informē Ķekavas novada dome.
Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas šogad būs atvērtas līdz 1. decembrim. To darba laiks paliek nemainīgs: piektdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Ķekavas novada iedzīvotāji, kuriem nav iespēju kompostēt bioloģiskos atkritumus sava īpašuma teritorijā, aicināti bez maksas izmantot pašvaldības izveidotās dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas: Celtnieku ielā 21, Ķekavā un Niagāras ielā 1, Baldonē.