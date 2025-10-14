Latvijā izmesto pārtikas atkritumu apjoms pārsteidz
Pērn Latvijā radīti vairāk nekā 269 000 tonnu pārtikas atkritumu - vidēji 144 kilogrami uz cilvēku, informēja SIA "CleanR", atsaucoties uz projekta "LIFE IP - Atkritumi kā resursi Latvijā" pētījuma datiem.
Lielākā daļa pārtikas atkritumu - 160 000 tonnu jeb 85,8 kilogrami uz iedzīvotāju - rodas mājsaimniecībās, un šis apjoms kopš 2020. gada pieaudzis par trim kilogramiem uz cilvēku.
Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā ir obligāta kopš 2024. gada. Tomēr pētījuma dati liecina, ka tikai 11,5% pārtikas atkritumu nonāk bioloģisko atkritumu konteineros un 19,4% - kompostā. Lielākā daļa jeb 51,7% pārtikas atkritumu tiek izmesti sadzīves atkritumos, bet vēl 17,4% tiek noskaloti kanalizācijā, kur tie, kā norāda uzņēmuma pārstāvji, var radīt aizsprostojumus, apgrūtināt attīrīšanu un piesārņot ūdeņus.
"CleanR" valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs pauž, ka katrs šķirotais kilograms nozīmē mazāku vides piesārņojumu un iespēju pārvērst atkritumus vērtīgos resursos.
Lai samazinātu pārtikas atkritumus, uzņēmums aicina iedzīvotājus ikdienā rūpīgāk plānot ēdienreizes, sekot līdzi produktu derīguma termiņiem, uzglabāt pārtiku noslēgtos plastmasas vai stikla traukos, izmantot saldētavu, izlietot ledusskapī esošos produktus pirms jaunu iegādes, kā arī pareizi uzglabāt augļus un dārzeņus.
Jau ziņots, ka "CleanR" reģistrēta 2004. gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 1,2 miljoni eiro. "Clean R" 2024. gadā strādāja ar 52,752 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 23,5% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa pieauga teju divas reizes un bija 8,698 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder AS "CleanR Grupa".
"CleanR grupas" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar auditēto apgrozījumu 121,101 miljona eiro apmērā, kas ir par 18,7% vairāk nekā 2023. gadā, bet koncerna peļņa pieauga par 31,5% - līdz 13,47 miljoniem eiro.
"CleanR grupa" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 13,58 miljoni eiro. "CleanR grupas" kapitālā 87,63% pieder Guntara Kokoreviča SIA "TAK Capital", 10,31% īpašnieks ir Harijs Krongorns, bet 2,06% pieder Jurim Gulbim. "CleanR grupas" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".