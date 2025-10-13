Svaigums uz šķīvja: klasisko Mārupes salātu recepte ikdienas ēdienreizēm
Ikdienas uzturā bieži vien nepietiekami tiek uzņemti dārzeņi un augļi, kas nodrošina nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas un šķiedrvielas, lai gan to izdarīt ir pavisam vienkārši. Lai iedvesmotu biežāk iekļaut zaļumus un dārzeņus uzturā, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītāji “Mārupes Siltumnīcas” ir sagatavojuši kraukšķīgu un gardu salātu recepti, kas labi papildinās jebkuru brokastu, pusdienu vai vakariņu ēdienu.
“Pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs ir svarīgs ikvienam, bet īpaši bērniem ārstēšanās laikā. Jaunā kustības “Ēstprieks” kampaņa palīdz nodrošināt daudzveidīgas un garšīgas maltītes Bērnu slimnīcas pacientiem, vienlaikus iedvesmojot ģimenes izvēlēties veselīgu ēdienu arī mājās. Ar vienkāršām ikdienas izvēlēm – svaigiem dārzeņiem, gardiem salātiem un vietējiem produktiem – ēdiens kļūst par īstu prieku un atbalstu ne tikai atveseļošanās procesā, bet arī ikdienā, stāsta “Mārupes Siltumnīcas” zīmolvedības un komunikācijas projektu vadītāja Laura Kļaviņa.
Klasiskie Mārupes salāti
Sastāvdaļas salātiem:
- 1 galviņa “Mārupes” zaļo lapu salātu
- 1 gb “Mārupes” garais gurķis
- 1-2 gb “Mārupes” tomāti
Sastāvdaļas mērcei:
- 4 ēdamkarotes olīveļļas
- ½ citrona
- 1 tējkarote sinepju
- Šķipsniņa sāls
- 2 tējkarote cukura vai medus
- 2 ēdamkarotes ūdens
Pagatavošanas gaita:
- Salātus saplūkā palielākās lapās un izkārto uz šķīvja.
- Gurķi sagriež ripiņās vai pusripiņās un izkārto starp salātlapām.
- Tomātus sagriež nelielās daiviņās un izkārto starp salātlapām.
- Visas mērces sastāvdaļas liek burkā, aizskrūvē vāku un sakrata. Gatavo mērci pārlej salātiem un sacilā visu kopā.
.
Kustība “Ēstprieks” tika radīta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu slimnīcu un “Maxima Latvija” ar mērķi – papildus Veselības ministrijas nodrošinātajai ēdināšanai, piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem garšīgu, daudzveidīgu un veselīgu uzturu. Līdz 3. novembrim norisinās visaptveroša ziedošanas un izglītošanas kampaņa, lai veicinātu sabiedrības zināšanas par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzsvaru liekot uz vietēji audzētu un ražotu produktu izmantošanu.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar atbildīgiem uzņēmumiem, tostarp “Mārupes siltumnīcas”, ne tikai rūpējas par pacientu gardām un veselīgām maltītēm, bet arī palīdz izglītot Latvijas ģimenes par pilnvērtīga uztura nozīmi atveseļošanās procesos. Kustība aicina sabiedrību iesaistīties un atbalstīt šo iniciatīvu, jo veselīgi ēšanas paradumi, kas veidojas jau bērnībā, ir ieguldījums nākotnes veselībā.
Lai turpinātu rūpes par bērnu maltītēm kopā ar “Ēstprieks”, kas sekmē atlabšanas procesu un kļūst par dienas gaidītāko daļu, arī katrs no mums var iesaistīties vairākos veidos, kas ziedojuma formā nonāks pie Bērnu slimnīcas pacientiem - iegādājoties īpašas uzdevumu grāmatiņas “Maxima” veikalos un “Barbora” internetveikalā, novirzot savu PALDIES kartes uzkrājumu, ziedojot savu depozītu "Maxima" veikalu taromātos u. c.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com