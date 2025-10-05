Īpašnieks atklāj neticamu sava 30 gadus vecā kaķa ilgmūžības noslēpumu
Trīskrāsu kaķene vārdā Millija, kuru tās saimnieks uzskata par vecāko dzīvo kaķi pasaulē, sasniegusi neticamu vecumu - šī gada martā viņa nosvinēja savu 30. dzimšanas dienu.
Millijas saimnieks, 70 gadus vecais Leslijs Grīnhafs no Stokportas, Anglijā, uzskata, ka viņa mīluļa ilgmūžības noslēpums slēpjas lielā mīlestībā un vienā negaidītā ieradumā - Millija dzer tikai "Buxton" zīmola ūdeni, ziņo SWNS.
Trīskrāsu jeb "bruņurupuča krāsas" kažoks nav kaķu šķirne, bet gan apzīmējums spalvas krāsai. Šāda tipa kaķiem raksturīgs raibs melnā un rudi oranžā (vai pelēkā un krēmkrāsas) spalvas sajaukums, kas atgādina bruņurupuča bruņu rakstu.
Millija dzimusi 1995. gadā un nonāca ģimenē caur Leslija sievu Polu - viņa paņēma kaķēnu, kad tas bija tikai trīs mēnešus vecs. Leslijs Milliju pirmo reizi satika 2012. gadā, kad sāka tikties ar Polu. Pāris apprecējās divus gadus vēlāk.
Leslijs atceras, ka Millija jau no paša sākuma bijusi ļoti mīļa pēc rakstura, taču vēlāk citi kaķi apkaimē sākuši viņu apbižot, tāpēc Millija pārsvarā dzīvo iekštelpās. "Viņa vienmēr bijusi ļoti pieticīga un piesardzīga, un, manuprāt, tieši tas viņai palīdzējis nodzīvot tik ilgi," saka saimnieks.
Millijas dzimšanas diena tika nosvinēta īpaši svinīgi - saimnieks pasūtīja greznu torti ar kaķa purniņa attēlu un 30 sveicēm. "Tā bija brīnišķīga diena, liels notikums. Millija nolaizīja visu krēmu no tortes," ar smaidu atceras Leslijs.
Tomēr oficiāla apstiprinājuma nav. Lai gan Leslijs ļoti vēlētos redzēt Milliju ierakstītu Ginesa rekordu grāmatā, viņš atzīst, ka tas nav iespējams, jo nevar dokumentāri pierādīt kaķenes vecumu. Vienīgais cilvēks, kurš zināja viņas precīzo dzimšanas datumu, bija Leslija sieva Pola, kura 2020. gadā mirusi no Covid-19 saistītām komplikācijām.
Leslijs atceras, ka arī Millijai saimnieces zaudējums bija ļoti smags - viņa pat atteicās ēst. "Man nācās viņu pierunāt, piedāvājot garneles un vistu, līdz ar laiku viņas apetīte atgriezās, un viņa atkal sāka ēst parasto kaķu barību," viņš stāsta.
Šobrīd Millijas ēdienkartē joprojām valda daudzveidība - galvenokārt tā sastāv no laša, garnelēm, tuncīša un vistas.
Viņas diena reti sākas agrāk par pusdienlaiku, un parasti tā paiet saules staros uz dīvāna, saimnieka klēpī vai gultā. Reizēm viņai patīk pastaigāties dārzā, bet kopumā viņa dod priekšroku mierīgākam dzīvesveidam.
Konkurente bruņurupuča krāsas kaķenei
Oficiālais tituls kā pasaulē vecākajai dzīvajai kaķenei pēc Ginesa rekordu grāmatas pieder citai kaķenei - Flosi, ziņo BBC.
Flosi piedzima 1995. gada 29. decembrī un ieguva godpilno titulu 2022. gadā, kad viņai apritēja 26 gadi. Viņas stāsts ir īpaši ievērības cienīgs ar to, ka viņa nonāca pie pašreizējās saimnieces no patversmes.
Tieši patversmes darbinieki atklāja pārsteidzošu faktu - pirmie Flosi veterinārie dokumenti datēti ar 1995. gadu, kas arī ļāva apstiprināt viņas vecumu.
Savā dzīvē Flosi paspējusi padzīvot vairākās ģimenēs. Interesants fakts - arī Flosi ir trīskrāsaina jeb bruņurupuča krāsas kaķene, tāpat kā Millija.
Flosi saimniece, Vikija, stāstījusi Ginesa rekordu grāmatas komandai, ka nemaz nejūtas kā dzīvotu ar sirmgalvi - lai gan kaķenei ir vājinājusies redze un dzirde, viņa joprojām ir ļoti zinātkāra, rotaļīga un nekad neatsakās no gardas maltītes.
Vikija ir pateicīga par iespēju dot mājas tik īpašam dzīvniekam un cer, ka viņas piemērs iedvesmos citus pieņemt ģimenē vecākus dzīvniekus.
Lai gan pēdējos gados par Flosi ziņās nav daudz dzirdēts, oficiāli viņas nāve nav paziņota, kas liek domāt, ka viņa joprojām ir dzīva un, iespējams, šī gada beigās svinēs savu 30. dzimšanas dienu.