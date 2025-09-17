Ventspilī sākusies rudens lapu maisu savākšanas akcija
No pirmdienas, 15. septembra, privātmāju īpašnieki Ventspilī var pieteikt lapu maisus bezmaksas aizvešanai.
No pirmdienas, 15. septembra, privātmāju īpašnieki – fiziskās personas, kā arī no viena līdz astoņu dzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki, pie kuru īpašuma atrodas piegulošā teritorija, var pieteikt lapu maisus bezmaksas aizvešanai Ventspils Komunālā pārvaldē.
Lapu maisus bezmaksas aizvešanai var pieteikt laika periodā no 15. septembra līdz 28. novembrim, sazinoties ar Ventspils Komunālo pārvaldi pa tālr. 63624269, norādot precīzu adresi un vietu, kur maisi tiks novietoti, kā arī to, vai nepieciešams atgriezt tukšos maisus.
Lai nodrošinātu lietderīgu dienesta izmantošanu, lapu maisi tiks vesti, kad tiks sasniegts zināms daudzums. Akcijas ietvaros lapu maisi tiek savākti tikai no fiziskām personām – privātmāju īpašniekiem un viena līdz astoņu dzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri lapas sagrābuši un salikuši maisos no piegulošajā teritorijā augošiem kokiem.
"Lūdzam piepildīt maisus ar lapām tā, lai maisa kopējais svars nepārsniedz 20 – 25 kg. Ja maisi ir smagāki, tad tie bieži saplīst, kā arī tos ir grūti pacelt un pārvietot," aicina pārvalde. "Tāpat maisos nedrīkst atrasties zari, dārza vai sadzīvēs atkritumi, jo lapu maisi ir paredzēti kompostam. Gadījumos, ja maisos tiks salikti zari vai citi dārza un sadzīves atkritumi, tad šādi maisi netiks pieņemti!"