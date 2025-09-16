Kā saglabāt dāliju gumus, lai tās priecē arī nākamgad? Stāsta selekcionāre Rita Zaļā
Dāliju gumu saglabāšana ziemā prasa rūpību un pacietību, taču tas ir priekšnoteikums, lai iecienītās šķirnes priecētu ar ziediem arī nākamajā gadā. Par to, kā pareizi rīkoties un no kā izvairīties, padomos dalās pieredzējusī dāliju audzētāja un selekcionāre Rita Zaļā.
Konsultē dāliju audzētāja, selekcionāre un bijusī stādu audzētavas Žvīgursalas īpašniece Rita Zaļā.
Dāliju gumu saglabāšana prasa rūpīgu darbu, jo pat visprasmīgākajam glabātājam dažkārt pavasarī nākas secināt, ka no iemīļoto šķirņu stādmateriāla palicis tikai papildinājums komposta kaudzei. “Katram jau ir savas pārbaudītas metodes gumu pārziemināšanai. Ja tās strādā, nevajag neko mainīt, bet citu ieteikumus pieņemt kritiski,” iesaka Rita Zaļā.
Domā par ziemu jau vasarā
Glabāšanai iecerēto šķirņu augiem jāpievērš uzmanība jau audzēšanas laikā. Augiem jābūt brīviem no slimībām un kaitēkļiem, dobēm tīrām no nezālēm. Dālijām jāsaņem pilnvērtīgs mēslojums, kurā ir visi nepieciešamie mikroelementi, ieskaitot boru. Nekādā gadījumā nevajag pārcensties ar slāpekļa mēslojumu, īpaši vasaras otrajā pusē. Tuvojoties rudens salnām, pie stublājiem pieraus augsni, lai pasargātu pumpuru joslu no apsalšanas.
Kad un kā izrakt?
Gumus roc ārā tikai pēc augu virszemes daļas nosalšanas. Ja laikapstākļi atļauj, ar rakšanu nesteidzies, jo gumi zemē vēl pāris nedēļu var briest. Siltā rudenī oktobra otrajā pusē var rakt arī nenosalušas dālijas.
Ar dārza šķērēm nogriez kātu, tad ar lāpstu dur zemē apmēram 15 cm attālumā no kāta. Vispirms lāpstu iedur zemē nogrieztajam kātam no trim pusēm. Iedurot ceturtajā pusē, lāpstu palauz uz augšu un ceru ar rokām uzmanīgi izcel no zemes. Gumu uzmanīgi ar rokām attīri no augsnes. Ja gums ir kompakts, to viegli paveikt, ar dārza šķērēm uzsitot pa nogriezto kātu.
Ceru dalīt rudenī vai pavasarī?
Izaudzētais cers ir obligāti jādala. Dari to tūlīt pēc izrakšanas vai pavasarī pirms stādīšanas. “Vieglāk to izdarīt rudenī, jo pēc norakšanas ir labi redzami jaunie pumpuri. Vislabākais stādīšanas materiāls ir viens gums ar vienu vai vairākiem pumpuriem,” māca dāliju audzētāja. Ir šķirnes, kurām jauno gumu pieaugums ir niecīgs. Tad jānovērtē vecais gums un, ja tas ir kvalitatīvs, jāsaglabā kā stādāmais materiāls. Īpaši bīstami glabāt nesadalītus cerus ar resniem stublājiem, kuriem ir tukši vidi, jo tie drīz sāks bojāties.
Kā no viena cera iegūt vairākus?
* Ar dārza šķērēm nogriez stublāju līdz pumpuru joslai. Ar asu nazi vai dārza šķērēm nogriez sīkās saknītes, atlūzušos un nenobriedušos gumus – visus, kas tievāki par zīmuli.
* Sadalot ceru, katram jaunajam stādam jābūt ar asnu. Gumi bez asniem ir nevērtīgi.
* Šķirnes nosaukums vislabāk saglabājas, ja to uzrakstīsi ar ūdensizturīgu marķieri tieši uz guma. Tas saglabājas pat gadu un ilgāk.
Kur uzglabāt?
Gumus apkaisi ar trihodermīnu un dažas dienas paturi siltā vietā. Trihodermīns siltumā labi iedarbojas, un griezuma vietas apžūs, tikai uzmani, lai gumi nesāk vīst. Pēc apžūšanas katru šķirni ievieto savā plastmasas maisiņā, brīvās vietas aizpildi ar svaigām skujkoku skaidām, sausu kūdru, sausām, tīrām smiltīm, sausām ozolu lapām, avīzēm vai perlītu. Maisiņā ievieto plastmasas etiķeti, uz kuras ar parasto zīmuli uzrakstīts šķirnes nosaukums. Tā var būt arī tā pati etiķete, kas šķirnei bijusi piesprausta dārzā. Maisiņa galu atstāj vaļā! Glabā telpā kur temperatūra ir + 6–10 grādi. Šādi sagatavotus gumus var glabāt arī siltākā telpā, tikai tad gan tiem, gan zāģu skaidām vai citam materiālam jābūt ļoti sausam.
Kāpēc jāpārbauda?
Janvārī ieziemotos gumus pārbaudi. Ja tie sākuši bojāties, bojātās vietas nogriez ar asu nazi līdz pilnībā veseliem audiem un griezuma vietu dezinficē ar kālija permanganāta šķīdumu. Ja redzi, ka kāda sevišķi vērtīga šķirne iet bojā, vēl veselo daļu iestādi podiņā un novieto uz gaišas palodzes telpā, kur ir apmēram +17 grādu temperatūra. Jaunais stādiņš augs un apsakņosies. “Labākais stādāmais materiāls tiek izaudzēts ar spraudeņiem. Ja dāliju šķirnes ik pēc dažiem gadiem neatjauno ar spraudeņu metodi, tās izvirst,” zina teikt Rita Zaļā.